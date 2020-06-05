Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Билл Гейтс назвал свою истинную цель 

Lenta.ru 19 минут назад
По его словам, она заключается в распространении вакцины против нового коронавируса по всему миру. Его слова приводит «Русская служба Би-би-си».
Миллиардер рассказал, что задача GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс) собрать 7,4 миллиарда долларов. «Необходимо также, чтобы GAVI занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны», — заявил Гейтс. Он также сообщил о новом фонде, задача которого заключается в приобретении вакцины от коронавируса для бедных государств.
По мнению Гейтса, первыми вакцину должны получить медики из стран, где эпидемия продолжается, а после них — сотрудники правоохранительных органов и службы экстренного реагирования. «И когда они будут защищены, после этого можно перейти к остальным людям.
"Это нужно делать в мировом масштабе», — добавил миллиардер.
В апреле Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По мнению основателя Microsoft, обществу потребуется от одного года до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия распространения вируса. Так, чтобы выйти из первого этапа пандемии, необходимо выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования заражения. Он предрек, что люди будут обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение.
Билл Гейтс вместе со своей женой Мелиндой пожертвовал на борьбу с COVID-19 100 миллионов долларов.
Последние новости
В Москве умерли еще 57 человек с коронавирусом В Москве умерли еще 57 человек с коронавирусом В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы В Японии снова призвали отобрать у России все Южные Курилы Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу Путин приказал «Газпрому» бесплатно подключать россиян к газу
Комментарии 4
В мире , Видео , Билл Гейтс , Мелинда Гейтс , Microsoft , МВД , Русская служба BBC
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение