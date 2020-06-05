Билл Гейтс назвал свою истинную цель 

По его словам, она заключается в распространении вакцины против нового коронавируса по всему миру. Его слова приводит «Русская служба Би-би-си».

Миллиардер рассказал, что задача GAVI (Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, поддерживаемый Фондом Билла и Мелинды Гейтс ) собрать 7,4 миллиарда долларов. «Необходимо также, чтобы GAVI занялся доставкой вакцины от коронавируса в развивающиеся страны», — заявил Гейтс. Он также сообщил о новом фонде, задача которого заключается в приобретении вакцины от коронавируса для бедных государств.

По мнению Гейтса, первыми вакцину должны получить медики из стран, где эпидемия продолжается, а после них — сотрудники правоохранительных органов и службы экстренного реагирования. «И когда они будут защищены, после этого можно перейти к остальным людям.

"Это нужно делать в мировом масштабе», — добавил миллиардер.

В апреле Гейтс спрогнозировал, когда мир сможет вернуться к нормальной жизни после пандемии коронавируса. По мнению основателя Microsoft , обществу потребуется от одного года до двух лет, чтобы полностью преодолеть все последствия распространения вируса. Так, чтобы выйти из первого этапа пандемии, необходимо выстроить систему деятельности, которая исключит риск возврата к экспоненциальной фазе прогрессирования заражения. Он предрек, что люди будут обеспокоены возможностью заражения и резко изменят свое поведение.