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Почти 50 процентов считают его историческим достоянием страны

Половина украинских граждан считают русский язык историческим достоянием их государства, которое необходимо всячески оберегать. Об этом свидетельствуют данные недавнего соцопроса, который провели на Украине, пишет издание «Взгляд».

«48,8% украинцев считают, что русский язык является историческим достоянием, которое стоит развивать, а 27% считают, что он угрожает независимости Украины», — сообщается в результатах исследования.

Также 55,5% опрошенных высказались за то, чтобы Украина в будущем полностью перешла на украинский язык, а 30% — заявили о необходимости сделать русский вторым государственным языком.

Ранее «Экспресс газета» писала, что на Украине снова помечтали о развале России.