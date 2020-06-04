Порноактриса поплатилась за обращение к пассажирам

Австралийскую порноактрису Эль Нокс сняли с рейса в Сан-Франциско из-за выступления с речью перед пассажирами в поддержку Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании полицией.

Как пишет «Лента.ру», 28-летняя Нокс летела из Хьюстона в Сидней с пересадкой в Сан-Франциско. Когда самолет приземлился в Сан-Франциско, девушка поднялась со своего кресла и обратилась с речью к попутчикам.

Она призвала американских граждан не сидеть сложа руки, а действовать и самим выбирать свою историю.

Нокс рассказала, что пассажиры встретили ее слова аплодисментами, однако затем в салоне появилась полиция и вывела ее, объяснив это тем, что выступать с политическими заявлениями на борту самолета запрещено. Девушке пришлось пропустить свой рейс в Сидней, однако после нескольких часов в полиции ее отпустили и разрешили улететь домой на следующий день.

Как сообщал «Рамблер», более чем в 200 городах США больше недели продолжаются протесты, беспорядки и погромы из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Погибли уже несколько десятков человек, более 10 тысяч протестующих задержаны.