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Порноактриса поплатилась за обращение к пассажирам самолета 

Вероника Полынина 9 минут назад
Порноактриса поплатилась за обращение к пассажирам
Фото: @ElleKnoxxxAu
Австралийскую порноактрису Эль Нокс сняли с рейса в Сан-Франциско из-за выступления с речью перед пассажирами в поддержку Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе при задержании полицией.
Как пишет «Лента.ру», 28-летняя Нокс летела из Хьюстона в Сидней с пересадкой в Сан-Франциско. Когда самолет приземлился в Сан-Франциско, девушка поднялась со своего кресла и обратилась с речью к попутчикам.
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Она призвала американских граждан не сидеть сложа руки, а действовать и самим выбирать свою историю.
Нокс рассказала, что пассажиры встретили ее слова аплодисментами, однако затем в салоне появилась полиция и вывела ее, объяснив это тем, что выступать с политическими заявлениями на борту самолета запрещено. Девушке пришлось пропустить свой рейс в Сидней, однако после нескольких часов в полиции ее отпустили и разрешили улететь домой на следующий день.
Как сообщал «Рамблер», более чем в 200 городах США больше недели продолжаются протесты, беспорядки и погромы из-за убийства полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Погибли уже несколько десятков человек, более 10 тысяч протестующих задержаны.
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В мире , Lenta.ru , Миннеаполис , Сан-Франциско , Сидней
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