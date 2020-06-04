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Турция готовится к очередному столкновению с Асадом 

News.ru 1 час назад
Турция готовится к столкновению с Асадом
Фото: globallookpress.com
Командование вооружённых сил (ВС) Турции уведомило фракции умеренной оппозиции, которые действуют в сирийской провинции Идлиб, о скором наступлении сил, лояльных официальному Дамаску. Недавно проправительственные войска были уличены в проведении серии воздушных рейдов против целей на территории мятежного анклава. Совсем не исключено, что в скором времени ситуация вокруг Идлиба в очередной раз станет предметом противоречий между Россией и несущей за него ответственность Турцией.
О том, что официальная Анкара начала информировать оппозиционные фракции, сообщил бывший официальный представитель проамериканской коалиции «Новая сирийская армия» Мзхалем Алсалум. По его словам, наступление России, Ирана и Сирийской арабской армии (САА) может начаться на юге трассы M4, которая соединяет Алеппо и Латакию. Соответствующие данные поступают и из официального Дамаска, который, похоже, настроен взять как минимум часть анклава на северо-западе страны под свой контроль.
4 июня военнослужащие России и Турции провели 15-е совместное патрулирование по М4, впервые увеличив длину маршрута до города Басанкуль. Как уточнили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии, первый раз протяжённость составила около 30 километров. По этим данным, к совместному патрулированию от российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».
На состоявшихся 5 марта в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня и применении ряда других мер, которые нацелены на урегулирование ситуации в Идлибе. Это произошло после того, как в результате действий САА погибли десятки военных регулярной турецкой армии, а в ходе действий Турции было выведено из строя множество образцов военной техники (потери Дамаск признавал неохотно). Эти договорённости предполагают, что боевые действия в регионе должны прекратиться вдоль всей линии соприкосновения, а вдоль трассы M4 должен быть создан коридор безопасности.
Однако правозащитные организации сообщили о недавнем возобновлении проправительственными силам бомбардировок на северо-западе Сирии. Так, авиация нацелилась на треугольник между административными границами провинций Хама, Идлиб и Латакия. По оценкам базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, воздушные рейды были направлены на то, чтобы удержать бойцов оппозиционных формирований вдали от трассы, а также от деревень в долине Сахль-эль-Габ, где находятся соединения САА и российский контингент.
К настоящему времени командование ВС Турции сформировало четырёхступенчатую стратегию по стабилизации военно-политической ситуации в Идлибе. Согласно деталям, которые приводит турецкая пресса, официальная Анкара намерена приложить усилия по улучшению инфраструктуры оппозиционного анклава в сотрудничестве с локальными лидерами. Согласно плану, в целях обеспечения безопасности и правопорядка местные формирования должны будут пройти переподготовку. Большое внимание будет уделяться местному управлению: турки хотят усилить вовлечение людей в процесс принятия решений. Анкара также стремится к установлению правовой безопасности путём расширения полномочий местных судов.
В сообщениях не говорится ничего о готовности Турции размежевать умеренную оппозицию и радикалов, существование которых в Идлибе становится, как правило, основным формальным поводом для наступательных операций САА. Однако можно предположить, что план Анкары нацелен на укрепление позиций «умеренных». Теперь же любые наступательные действия рискуют сорвать «переформатирование» Идлиба и в очередной раз поставить Москву и Анкару на грань дипломатического конфликта. Остаётся под вопросом, будет ли происходить ожидаемая операция при попустительстве России или это результат инициативности сил Башара Асада.
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В мире , Армия , Ближний Восток , Башар Асад , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Анкара , Дамаск , Идлиб , Иран , Сирия , Турция
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