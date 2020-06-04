Турция готовится к столкновению с Асадом

Командование вооружённых сил (ВС) Турции уведомило фракции умеренной оппозиции, которые действуют в сирийской провинции Идлиб , о скором наступлении сил, лояльных официальному Дамаску . Недавно проправительственные войска были уличены в проведении серии воздушных рейдов против целей на территории мятежного анклава. Совсем не исключено, что в скором времени ситуация вокруг Идлиба в очередной раз станет предметом противоречий между Россией и несущей за него ответственность Турцией.

О том, что официальная Анкара начала информировать оппозиционные фракции, сообщил бывший официальный представитель проамериканской коалиции «Новая сирийская армия» Мзхалем Алсалум. По его словам, наступление России, Ирана и Сирийской арабской армии (САА) может начаться на юге трассы M4, которая соединяет Алеппо и Латакию. Соответствующие данные поступают и из официального Дамаска, который, похоже, настроен взять как минимум часть анклава на северо-западе страны под свой контроль.

4 июня военнослужащие России и Турции провели 15-е совместное патрулирование по М4, впервые увеличив длину маршрута до города Басанкуль. Как уточнили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии , первый раз протяжённость составила около 30 километров. По этим данным, к совместному патрулированию от российской стороны привлекались два БТР-82А и бронеавтомобиль «Тигр».

На состоявшихся 5 марта в Москве переговорах президенты России и Турции Владимир Путин Реджеп Тайип Эрдоган договорились о введении режима прекращения огня и применении ряда других мер, которые нацелены на урегулирование ситуации в Идлибе. Это произошло после того, как в результате действий САА погибли десятки военных регулярной турецкой армии, а в ходе действий Турции было выведено из строя множество образцов военной техники (потери Дамаск признавал неохотно). Эти договорённости предполагают, что боевые действия в регионе должны прекратиться вдоль всей линии соприкосновения, а вдоль трассы M4 должен быть создан коридор безопасности.

Однако правозащитные организации сообщили о недавнем возобновлении проправительственными силам бомбардировок на северо-западе Сирии. Так, авиация нацелилась на треугольник между административными границами провинций Хама, Идлиб и Латакия. По оценкам базирующейся в Великобритании Сирийской обсерватории по правам человека, воздушные рейды были направлены на то, чтобы удержать бойцов оппозиционных формирований вдали от трассы, а также от деревень в долине Сахль-эль-Габ, где находятся соединения САА и российский контингент.

К настоящему времени командование ВС Турции сформировало четырёхступенчатую стратегию по стабилизации военно-политической ситуации в Идлибе. Согласно деталям, которые приводит турецкая пресса, официальная Анкара намерена приложить усилия по улучшению инфраструктуры оппозиционного анклава в сотрудничестве с локальными лидерами. Согласно плану, в целях обеспечения безопасности и правопорядка местные формирования должны будут пройти переподготовку. Большое внимание будет уделяться местному управлению: турки хотят усилить вовлечение людей в процесс принятия решений. Анкара также стремится к установлению правовой безопасности путём расширения полномочий местных судов.