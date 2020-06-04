Меркель высказалась о беспорядках в США 

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе просто ужасно. Об этом Меркель сказала в эфире телеканала ZDF.

«Во-первых, убийство Джорджа Флойда ужасно, расизм ужасен, и общество в США очень поляризовано», — сказала Меркель.

Также она подчеркнула, что по ее мнению, от политиков ожидают, что они попытаются всех объединить и примирить.

Она выразила надежду, что люди в США смогут прийти к консенсусу.

Напомним, что в конце мая в США полицейские в Миннеаполисе при задержании задушили афроамериканца Джорджа Флойда. Это привело к массовым протестам в крупных городах Соединенных Штатов, которые стали перерастать в массовые беспорядки, погромы и мародерство.