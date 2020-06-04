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Меркель высказалась о беспорядках в США 

ИА Regnum 21 минуту назад
Меркель высказалась о беспорядках в США
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что убийство афроамериканца Джорджа Флойда полицией в Миннеаполисе просто ужасно. Об этом Меркель сказала в эфире телеканала ZDF.
«Во-первых, убийство Джорджа Флойда ужасно, расизм ужасен, и общество в США очень поляризовано», — сказала Меркель.
Также она подчеркнула, что по ее мнению, от политиков ожидают, что они попытаются всех объединить и примирить.
Она выразила надежду, что люди в США смогут прийти к консенсусу.
Напомним, что в конце мая в США полицейские в Миннеаполисе при задержании задушили афроамериканца Джорджа Флойда. Это привело к массовым протестам в крупных городах Соединенных Штатов, которые стали перерастать в массовые беспорядки, погромы и мародерство.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Меркель некоторое время назад вновь фактически присягнула США, заявив, что Евросоюз существует в логике атлантического партнерства, опирается на военный блок НАТО и связывает свою судьбу с США, как частью Запада.
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Комментарии
В мире , Европа , США , Ангела Меркель , ЕС , НАТО , Германия , Миннеаполис
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