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В Госдепе указали на промах Обамы в сирийском конфликте 

ТАСС и ещё 1 32 минуты назад
Промах Обамы: Госдеп объяснил успехи России в Сирии
Фото: РИА Новости
Грубый политический промах администрации бывшего президента США Барака Обамы позволил России прочно закрепить свои позиции в Сирии и в целом на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил в четверг помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер на видеосеминаре в вашингтонском Институте Ближнего Востока.
"Что касается России в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим [президента Сирии Башара] Асада остается там до сих пор", — заявил он. "Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах", — убежден американский дипломат.
"Это также позволило России создать базу в регионе и придало ей смелости, чтобы предпринимать дальнейшие шаги в регионе", — отметил Шенкер. В качестве примера он привел ситуацию в Ливии.
"45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока", — добавил представитель Госдепартамента.
По его утверждению, РФ на Ближнем Востоке "играет деструктивную роль", и США считают, что Москва "должна уйти" из региона.
Гражданская война в Сирии началась после подавления массовых антиправительственных волнений в марте 2011 года. Оппозиция требовала проведения демократических реформ и отставки президента Башара Асада. Власти пытались навести порядок в стране силовым путем. Однако политическая и военная поддержка оппозиции из-за рубежа — прежде всего со стороны Саудовской Аравии, Катара, США и ряда стран ЕС — способствовала эскалации конфликта. Вооруженное противостояние продолжается уже девять лет. За это время, по данным ООН, в стране погибли более 400 тыс. человек и около 5,6 млн стали беженцами (до начала войны население Сирии насчитывало 22 млн).
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Комментарии 2
В мире , США , Башар Асад , Барак Обама , ЕС , Госдеп США , Администрация США , Институт Ближнего Востока , Москва , Сирия
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