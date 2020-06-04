Промах Обамы: Госдеп объяснил успехи России в Сирии

Все новости на карте

"Что касается России в регионе, то я думаю, что администрация Обамы на свой страх и риск приветствовала приход России в Сирию, думая, что это поставит [Москву] в затруднительное положение, а Россия перевернула ход войны, и режим [президента Сирии Башара] Асада остается там до сих пор", — заявил он. "Я думаю, что, честно говоря, это был грубый промах", — убежден американский дипломат.

"Это также позволило России создать базу в регионе и придало ей смелости, чтобы предпринимать дальнейшие шаги в регионе", — отметил Шенкер. В качестве примера он привел ситуацию в Ливии.

"45 лет это было краеугольным камнем американской политики — держать Россию в стороне от Ближнего Востока", — добавил представитель Госдепартамента.

По его утверждению, РФ на Ближнем Востоке "играет деструктивную роль", и США считают, что Москва "должна уйти" из региона.