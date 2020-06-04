Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова 

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Россия, Китай и Турция празднуют «крах» США

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Трава и Крым: В украинской армии скандал

В украинской армии скандал — с наблюдательного пункта на границе с Крымом пропал солдат-десантник . Командование ВСУ через сутки с момента исчезновения заявило, что его похитили россияне.

Собянин назвал срок отмены масочного режима

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Таксисты побили украинских военных в Донбассе

В Донбассе произошли две стычки таксистов с украинскими военными, из каждого конфликта таксисты вышли победителями.

Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке

Назван срок восстановления экономики России

Экономика России восстановится после кризиса , вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, через два-три года.

Еще один российский город закроют на карантин

Власти Архангельской области закрывают на карантин город Северодвинск , где заболеваемость коронавирусом выше в 2,6 раз, чем в среднем по региону.