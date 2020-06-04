Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова 

Автор The Jerusalem Post Сет Францман заявил, что авторитарные режимы по всему миру злорадствуют по поводу развернувшегося в США хаоса.
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам
Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением после голосования по поправкам в Конституцию.
Трава и Крым: В украинской армии скандал
В украинской армии скандал — с наблюдательного пункта на границе с Крымом пропал солдат-десантник. Командование ВСУ через сутки с момента исчезновения заявило, что его похитили россияне.
Собянин назвал срок отмены масочного режима
Масочный режим, введенный в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до появления массовой вакцины.
Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление
Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что причиной ЧП с разливом топлива в Норильске стало таяние вечной мерзлоты.
Таксисты побили украинских военных в Донбассе
В Донбассе произошли две стычки таксистов с украинскими военными, из каждого конфликта таксисты вышли победителями.
Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке
Депутат Государственной думы от «Единой России» Вячеслав Фетисов в интервью Deutsche Welle поблагодарил Бога за обучение дочери Анастасии в США.
Назван срок восстановления экономики России
Экономика России восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, через два-три года.
Еще один российский город закроют на карантин
Власти Архангельской области закрывают на карантин город Северодвинск, где заболеваемость коронавирусом выше в 2,6 раз, чем в среднем по региону.
Японский политолог призвал забрать у России четыре острова
Японии следует заявить претензии на все четыре острова Южно-Курильской гряды, написал в статье, опубликованной изданием Wedge Infinity японский журналист и политолог Юкио Касияма