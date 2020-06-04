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Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова 

Сергей Василенок 28 минут назад
Пока вы не уснули: у России хотят отобрать четыре острова
Фото: РИА Новости

Россия, Китай и Турция празднуют «крах» США

Автор The Jerusalem Post Сет Францман заявил, что авторитарные режимы по всему миру злорадствуют по поводу развернувшегося в США хаоса.

Стало известно о новом обращении Путина к россиянам

Президент России Владимир Путин выступит с новым обращением после голосования по поправкам в Конституцию.

Трава и Крым: В украинской армии скандал

В украинской армии скандал — с наблюдательного пункта на границе с Крымом пропал солдат-десантник. Командование ВСУ через сутки с момента исчезновения заявило, что его похитили россияне.

Собянин назвал срок отмены масочного режима

Масочный режим, введенный в Москве из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет действовать до появления массовой вакцины.

Катастрофу в Норильске хотят списать на глобальное потепление

Вице-президент «Норникеля» Сергей Дяченко предположил, что причиной ЧП с разливом топлива в Норильске стало таяние вечной мерзлоты.

Таксисты побили украинских военных в Донбассе

В Донбассе произошли две стычки таксистов с украинскими военными, из каждого конфликта таксисты вышли победителями.

Фетисов: слава богу, что моя дочь учится в Америке

Депутат Государственной думы от «Единой России» Вячеслав Фетисов в интервью Deutsche Welle поблагодарил Бога за обучение дочери Анастасии в США.

Назван срок восстановления экономики России

Экономика России восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, через два-три года.

Еще один российский город закроют на карантин

Власти Архангельской области закрывают на карантин город Северодвинск, где заболеваемость коронавирусом выше в 2,6 раз, чем в среднем по региону.

Японский политолог призвал забрать у России четыре острова

Японии следует заявить претензии на все четыре острова Южно-Курильской гряды, написал в статье, опубликованной изданием Wedge Infinity японский журналист и политолог Юкио Касияма
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
Комментарии
В мире , Сергей Дяченко , Владимир Путин , Вячеслав Фетисов , Единая Россия , Госдума , Норникель , РИА Новости , Deutsche Welle , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , США , Турция
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