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Пик эпидемии в Италии был пройден 28 марта — врачи 

ИА Regnum 47 минут назад
Пик эпидемии в Италии был пройден 28 марта
Фото: Reuters
Эпидемия коронавируса в Италии достигла пика 28 марта 2020 года, когда за день было зафиксировано 6106 новых заражений, сказано в опубликованном в четверг, 4 июня, совместном докладе национального Высшего института здравоохранения и национальной службы статистики Istat.
В марте общее число заражённых составило 113 011, в апреле этот показатель снизился до 94 257 новых заражённых, в мае (по состоянию на 25 мая) — до 18 706 новых случаев, сказано в докладе.
В конце апреля 2020 года в Италии начало снижаться число актуальных выявленных случаев коронавируса. По данным на 3 июня, умерли 33 601 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за сутки этот показатель увеличился на 71 (днём ранее — на 55). Выздоровели 160 938 человек, за день этот показатель увеличился на 846 (днем ранее — на 1737). Число подтвержденных носителей увеличилось на 321 (днем ранее — на 318). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 233 836. В настоящее время заражены 39 297 человек — на 596 меньше, чем днем ранее. Число заражённых снижается уже более месяца.
22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин были отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий. Еще раньше, в первой половине марта, были введены отдельные ограничения для некоторых сфер экономики и наиболее пострадавших регионов.
Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, закрыли школы и вузы. Была прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам было рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводились проверки на улицах, были повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, по итогам года объем ВВП снизится более чем на 10%, полагают эксперты.
Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение 55 млрд евро. Прямые выплаты бизнесу должны составить около 10 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделено 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане получили из бюджета единовременную выплату в 600 евро, предполагается, что аналогичное пособие будет выплачено еще раз, также самозанятые могут в упрощенном порядке взять кредит на сумму до 25 тыс. евро. Поддержка также оказана сезонным рабочим, мигрантам и домработникам. Из фондов ЕС итальянские компании смогут получить до 170 млрд евро, но большая часть этих средств — кредитные.
C 4 мая 2020 года некоторые ограничения были смягчены, к работе вернулись 4 миллиона человек. Заведения общественного питания начали продавать еду навынос, были разрешены прогулки в парках, посещение близких родственников и пользование общественным транспортом. С 18 мая почти все предприятия и организации смогли возобновить работу при условии соблюдения норм санитарной безопасности. Сообщение между регионами страны было возобновлено 3 июня.
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