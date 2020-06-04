Простит ли Кремль Лукашенко 

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал давно ожидавшийся ход конём: отправил в отставку кабинет министров во главе с Сергеем Румасом , имевшим неплохие наработанные связи с российскими коллегами. Но отставка вызвана, естественно, не этими «порочащими связями», а желанием белорусского лидера перехватить в преддверии августовских выборов информационную повестку. В ней доминировали его неожиданно серьёзные соперники — блогер Сергей Тихановский с его кампанией «Стоп таракан!» и банкир Виктор Бабарико, которого в спешке отчего-то причислили к пророссийским кандидатам.

Известно, что в последнее время Лукашенко бравирует своим разрывом с Москвой . Он сделал громкую ставку на защиту суверенитета маленькой, но гордой страны от тянущей к ней щупальца Москвы. Определил белорусов как русских, но со знаком качества. Сделал несколько значимых жестов в сторону Запада и Китая , у которых и намерен занять не менее $2 млрд, дабы ещё больше ослабить зависимость от северного соседа, у которого «бушует пандемия».

В Кремле, естественно, внимательно следят за ходом предвыборной кампании у соседей, понимая, что там нынче господствует несколько идеалистическая линия на дружбу со всеми без чьего-либо доминирования и ради извлечения всесторонней пользы. Словом, ситуация в Белоруссии очень напоминает ранний майданный этап на Украине с игрой в «ласкового телёнка», который много маток сосёт.

Судя по всему, Москва внешне на этот раз не будет выказывать своих политических предпочтений, чтобы её и там не обвинили во вмешательстве во внутренние дела вроде бы союзного государства.

К тому же, как говорится, и выбирать не приходится. Даже тот же Бабарико, двадцать лет возглавлявший Белгазпромбанк, на словах весьма сдержан в вопросах углубления российско-белорусской интеграции и резко выступает против введения общей валюты. Кроме того, нельзя исключать версии о том, что вовлечённые в предвыборный процесс Виктор Бабарико и бывший дипломат Валерий Цепкало, представители местной номенклатуры, сторонники либеральных реформ экономики, на деле остаются подставными кандидатами, призванными просто придать выборам форму жёсткой, почти европейской конкуренции. И спасти на Западе имидж Батьки. Конечно, пока такая конспирологическая теория выглядит не слишком правдоподобной. Но ясно, что ныне расклад в Белоруссии куда серьёзнее и запутаннее, чем в предыдущие годы.

Кроме того, выкажи Москва хотя бы символическое предпочтение кому-то из соперников белорусского лидера, это, скорее всего, сыграло бы против них и дало бы дополнительный козырь Батьке в его нагнетании уже явно антироссийской истерии.

Другое дело, кое-что может прояснить выбор Лукашенко кандидатур для формирования нового правительства. Недаром существует уверенность в том, что Сергей Румас был отставлен прежде всего по причине подозрений в его глубинной нелояльности.