Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленского высмеяли в Сети после стрельбы из лука 

News.ru и ещё 3 37 минут назад
Зеленского высмеяли за стрельбу из лука в «кабана»
Фото: Volodymyr Zelensky/Global Look Pres
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкую область пострелял из лука в мишень с изображением кабана. Политик сорвал аплодисменты, когда пущенная им стрела попала в ногу хряка.
Видео развлечения Зеленского опубликовал телеканал «НАШ». В комментариях к ролику пользователи Сети высмеяли украинского лидера: «Год назад по фонтанам бегал, теперь с лука стреляет, клоун», «Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «Ну вот, отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль», «Не знал, что президенты такое могут», «Иван-царевич, заняться нечем, дурачится».
Ранее NEWS.ru сообщал, что Владимир Зеленский стал объектом насмешек в Сети, когда пользователей рассмешила совместная фотография украинского лидера и главы НАТО Йенса Столтенберга. На снимке Зеленский стоит у стола, за которым сидит генсек Североатлантического альянса. Многие пользователи отметили, что украинский лидер на фото выглядит словно школьник, который стоит перед учителем.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
News.ru: последние новости
В Израиле заявили, что Россия воспользовалась «коллапсом» в США В Израиле заявили, что Россия воспользовалась «коллапсом» в США Трамп потерял надежду ещё раз стать президентом Трамп потерял надежду ещё раз стать президентом Русскоязычные жители Бруклина создают патрули для защиты от мародёров Русскоязычные жители Бруклина создают патрули для защиты от мародёров
Комментарии 3
В мире , Интернет , Украина , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , НАТО
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Российские космонавты назвали «минусы» Crew Dragon
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
Шафран рассказала, почему ушла из шоу Соловьёва
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Видео
В российском городе прогремел взрыв
00:43
В российском городе прогремел взрыв
Происшествия Криминал
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Фото Галкина смутило фанатов
00:08
Фото Галкина смутило фанатов
Шоу-бизнес
Собянин обрадовал москвичей
Собянин обрадовал москвичей
Новости Москвы Погода
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
02:27
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Происшествия
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение