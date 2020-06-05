Зеленского высмеяли за стрельбу из лука в «кабана»

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Хмельницкую область пострелял из лука в мишень с изображением кабана. Политик сорвал аплодисменты, когда пущенная им стрела попала в ногу хряка.

Видео развлечения Зеленского опубликовал телеканал «НАШ». В комментариях к ролику пользователи Сети высмеяли украинского лидера: «Год назад по фонтанам бегал, теперь с лука стреляет, клоун», «Все ждали, что этот кабан — это Порошенко, а Зеленский сам в него превращается, как бы сам себе ногу не подстрелил», «Ну вот, отлично. Президент наконец-то занялся делом. Привезли бы еще рояль», «Не знал, что президенты такое могут», «Иван-царевич, заняться нечем, дурачится».