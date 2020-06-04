Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Украине решили провести распродажу тюрем 

ИА Regnum 28 минут назад
На Украине решили провести распродажу тюрем
Фото: РИА Новости
На рассмотрение Верховной рады внесен законопроект, который может позволить министерству юстиции начать продажу ненужных тюрем.
Об этом 4 июня сообщил министр юстиции Денис Малюська, передает корреспондент ИА REGNUM.
Чиновник отметил, что поскольку в госбюджете Украины средств на тюремную реформу нет, источники финансирования его ведомство находит самостоятельно.
«В случае принятия законопроекта 70% средств от продажи лишней недвижимости будет направлено на строительство новой и реконструкцию старой тюремной инфраструктуры», — пообещал он.
Малюська отметил, что именно нехваткой средств объясняются все последние инициативы — в частности, платные камеры и частные СИЗО.
Дата рассмотрения законопроекта в сессионном зале пока неизвестна.
Согласно официальной информации, на Украине в настоящий момент 27 законсервированных тюрем и еще 9 собираются закрыть в скором времени.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
ИА Regnum: последние новости
Лукашенко рассказал о петухе, хряке и свиноматке в президентской гонке Лукашенко рассказал о петухе, хряке и свиноматке в президентской гонке В Йемене расстреляли стрингера, работавшего на Ruptly В Йемене расстреляли стрингера, работавшего на Ruptly Представители РФ зафиксировали в Сирии за сутки пять нарушений перемирия Представители РФ зафиксировали в Сирии за сутки пять нарушений перемирия
В мире , Украина , Минюст РФ , ФСИН , Верховная Рада , ИА REGNUM
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Шафран объяснила уход из шоу Соловьёва
Шафран объяснила уход из шоу Соловьёва
Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь
Дайнеко объяснила, почему скрывает дочь
В России признали неизбежность новых вспышек инфекций
В России признали неизбежность новых вспышек инфекций
В Подмосковье угонщик протащил хозяйку авто по асфальту
В Подмосковье угонщик протащил хозяйку авто по асфальту
Поправки в Конституцию поддержит большинство
Поправки в Конституцию поддержит большинство
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение