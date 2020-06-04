Латвия обнищала из-за коронавируса 

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Латвийской республике объем промышленного производства сократился почти на 10 процентов, сообщает издание «Regnum» со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Латвии.

Падение в деревообрабатывающей отрасли составило 4,3%, в металлообработке — на 6,3%, падение товаров продовольственной группы на 7,7%.

Но отмечается рост на 27,5% в химическом производстве, главным образом из-за производства дезинфицирующих средств. На 10% почему-то выросло в стране производство электрических товаров.

Теперь Риге ничего не остается, как просить денег у властей Евросоюза . Но многие страны ЕС выступают резко против финансирования бедных стран, которые привыкли сидеть на иждивении.