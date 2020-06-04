Латвия обнищала из-за коронавируса 

В Латвийской республике объем промышленного производства сократился почти на 10 процентов, сообщает издание «Regnum» со ссылкой на официальные данные Центрального статистического управления Латвии.
Падение в деревообрабатывающей отрасли составило 4,3%, в металлообработке — на 6,3%, падение товаров продовольственной группы на 7,7%.
Но отмечается рост на 27,5% в химическом производстве, главным образом из-за производства дезинфицирующих средств. На 10% почему-то выросло в стране производство электрических товаров.
Теперь Риге ничего не остается, как просить денег у властей Евросоюза. Но многие страны ЕС выступают резко против финансирования бедных стран, которые привыкли сидеть на иждивении.
Ранее Экспресс газета писала, что молдавский президент Игорь Додон заявил, что Кишинев попросил Россию снова обсудить соглашение о кредите в € 200 млн До этого его заблокировал Конституционный суд государства.