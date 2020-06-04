Россияне высказались о проблемах, которые обрушились на США 

Россияне приняли участие в новом социологическом исследовании. Они были опрошены Аналитической службой Рамблера. Им задали вопрос: «Как скажутся на США все проблемы, с которыми им пришлось столкнуться за последнее время (пандемия, массовые беспорядки, напряженная ситуация в связи с грядущими выборами)?».

58% опрошенных уверены в том, что власти США пройдут через эти испытания, не утратив политический статус.

22% проголосовавших предполагают, что скоро они перестанут быть великой державой, поскольку подобные ситуации разрушают внутренний строй любого государства.

20% участников не хотят загадывать, как будет складываться в дальнейшем ситуация в США из-за возникших проблем.

В опросе приняли участие 5035 человек.

Автор The Jerusalem Post Сет Францман заявил, что авторитарные режимы по всему миру злорадствуют по поводу развернувшегося в США хаоса. По его мнению, новости о проблемах американцев обрадовали Иран, Турцию, Россию и Китай.

Францман отметил, что США стали самой могущественной страной в мире после распада СССР. Однако Россия, Китай, Иран и Турция ждали момента, когда мир станет многополярным снова. Они стремились к более тесному сотрудничеству и часто посещали глобальные форумы, на которых США не присутствуют.