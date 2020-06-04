Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Зеленский предложил отменить визы для Индии и Китая
Фото: ©president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский предложил отменить визы для граждан Китая, Индии и ряда других стран для развития туризма.
«Самое главное — Китай, потому что там невероятное количество туристов, которые хотят в Украину», — приводит УНИАН слова Зеленского.
Он отметил, что визовую либерализацию нужно провести и для граждан других государств.
По его словам, это касается ряда арабских стран, а также Австралии, Новой Зеландии, Индии.
«Нам надо конкурировать за туриста, поэтому я считаю, что надо отменить (визы), и я думаю, приедет к нам очень много, особенно, китайцев, индийцев, которые хотят приехать в Украину», — сказал Зеленский.
В 2018 году Белоруссия и Китай отменили визы на взаимной основе.
Видео дня. Билан нарушил самоизоляцию ради вечеринки королевы Tik Tok
RT на русском: последние новости
В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly В Йемене неизвестные расстреляли стрингера Ruptly В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя В сети появился ранее неизвестный рассказ Хемингуэя В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7 В ЕС прокомментировали возможность приглашения России на саммит G7
В мире , Украина , Владимир Зеленский , УНИАН , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Россия совершила новый прорыв в разработке истребителей
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
Основателя «Мужского государства» зарезали в Турции
«Два года продолжалась эта травля»
«Два года продолжалась эта травля»
Видео
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
00:32
Экстренная посадка Ми-38 в Подмосковье попала на видео
Происшествия
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
00:21
Успешный старт ракетоносителя Falcon 9 попал на видео
Наука и техника
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение