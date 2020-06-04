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The Paper (Китай): почему Россия объявила о проведении Парада Победы в июне, но перенесла два больших июльских саммита? 

ИноСМИ 47 минут назад
Из-за тяжелых условий эпидемии нового коронавируса Россия последовательно объявила о нескольких решениях: 26 мая президент Владимир Путин сообщил, что 24 июня будет проведен ранее перенесенный парад на Красной площади в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне. И только 27 мая Кремль опубликовал информацию, что ранее запланированные на 21-23 июля 2020 года заседания Совета глав государств-членов ШОС и встречи лидеров стран БРИКС переносятся на более поздний срок.
Действия России немного сбивают с толку. Эпидемическая ситуация еще не ослабла, а она по-прежнему намерена провести военный парад. Насколько же важен военный парад на Красной площади для нее? Почему важные международные саммиты, которые должны пройти позже парада, отложены? Beijing Daily взяла интервью у Вана Сяовэя, эксперта по России, научного сотрудника Центра европейских исследований Китайского университета политики и права и автора книги «Рядом с Путиным» (китайское название — 走近普京 — прим. пер.) и попросила его прокомментировать ситуацию.
В этом году Путин с самого планировал «проделать большую работу»
— Как Россия пришла к решению провести парад на Красной площади лишь на полтора месяца позже запланированной даты?
— В политическом плане для Путина 2020 год должен был стать годом, полным политических событий в России, и это очень важный период.
Назначение нового премьер-министра, успешное продвижение поправок в Конституцию, план по проведению референдума. В этом году исполнилось 75 лет со дня победы в Великой Отечественной войне. Во всем мире ветеранов Второй мировой войны становится все меньше. Россия планировала торжественно отметить эту годовщину. И встречу лидеров стран БРИКС, и заседание Совета глав государств-членов ШОС планировалось в этом году провести в России, но внезапная вспышка эпидемии коронавирусной пневмонии расстроила политические планы Путина на 2020 год.
В последние годы российская дипломатия демонстрирует прогресс, и влияние России на Ближнем Востоке значительно возросло. Наряду с этим, несмотря на западные санкции, российская экономика стабильно улучшается, темпы экономического роста в 2019 году составили около 2%, что является похвальным достижением.
Путину уже 67 лет. Это золотая пора для лидеров крупных держав. Он определенно хочет добиться великих достижений, пока российский народ поддерживает его в лучшие годы на посту. До вспышки эпидемии Путин планировал проделать большую работу в 2020 году.
75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне — круглая дата, большой праздник, но из-за эпидемии многие российские эксперты предложили провести парад в начале сентября. Решение Путина о проведении военного парада 24 июня означает, что он должен стабилизировать ситуацию с эпидемией в России за ближайшие 20 дней.
В настоящее время в Москве ежедневно диагностируется более 2000 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Твердое намерение Путина провести военный парад раньше не только отвечает психологическим потребностям российского народа в уважении авторитета власти и политики «сильной руки», но и подчеркивает настойчивость президента в продвижении собственных политических планов на 2020 год. Борьба с эпидемией в России уже вступила в критический период, и Путин также надеется, что его решение станет своеобразным сердечным лекарством для россиян.
Военный парад важен, поскольку является демонстрацией воинственного духа
— Почему Россия придает такое большое значение военному параду на Красной площади?
— В 11 вечера 8 мая 1945 года нацистская Германия официально подписала акт о безоговорочной капитуляции в предместье Берлина Карлсхорсте. В это время в Советском Союзе была уже ночь 9 мая, поэтому именно 9 мая было объявлено СССР Днем Победы в Великой Отечественной войне. После распада Советского Союза страны СНГ продолжили традицию проведения крупных торжеств в этот важный праздничный день.
В 1995 году Государственная Дума России приняла закон, увековечивающий память о победе в Великой Отечественной войне, согласно которому 9 мая был объявлен ежегодным национальным праздником, и постановила, что Россия в этот день ежегодно будет проводить военные парад.
2020 год — это 75-летняя годовщина Победы в Великой Отечественной войне и год большого праздника. Хотя из-за эпидемии в этом году военный парад 9 мая был отложен, но Россия все равно провела воздушный парад некоторых ВВС.
У русского национального характера есть четыре черты: первая — это страсть к военному делу, уважение военной мощи и придание большого значения военной силе; вторая — это религиозность и православная вера; третья — это обладание определенными художественными талантами; четвертая — это поляризация, четкое разграничение добра и зла.
Российская история состоит из бесчисленного количества войн: среди них не только победа над высокомерной нацистской Германией во Второй мировой войне, но и множество войн, которые прошли на огромной территории России и которые пережили разные народы страны. Это сформировало у русского народа особое отношение к военному искусству, которое затронуло все аспекты жизни русского народа, в том числе и его отношение к эпидемии. Грандиозный военный парад является отличной демонстрацией воинственного духа русских.
Во Второй мировой войне Россия заплатила очень высокую цену, поэтому она придает большое значение военному параду 9 мая. То же самое можно сказать и о других странах бывшего Советского Союза: например, Белоруссия провела собственный Парад Победы 9 мая, а президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что примет участие в Параде Победы в России 24 июня. Александр Лукашенко также должен присутствовать на мероприятии.
Международные встречи должны учитывать требования всех стран-участниц
— Первоначально заседание Совета глав государств-членов ШОС и встреча лидеров стран БРИКС должна была состояться в России в конце июля, примерно на месяц позже, чем перенесенный военный парад 24 июня. Почему Россия объявила о переносе обоих саммитов?
— Саммиты ШОС и БРИКС также очень важны для России, поскольку они являются шансом для нее продемонстрировать свой международный имидж. В последние годы ввиду европейских санкций и изоляции от Запада, Россия придавала большое значение развитию отношений с Китаем и другими восточными странами.
Белоруссия, Казахстан и другие страны бывшего Советского Союза имеют схожие национальные характеристики с Россией, но на этих двух саммитах будет присутствовать множество лидеров из стран за пределами бывшего СССР. Эти страны имеют взгляд на эпидемическую ситуацию, отличный от стран СНГ. К концу июля, когда были запланированы оба саммита, вполне вероятно, что эпидемическая ситуация в России еще не будет соответствовать требованиям стран, необходимых для посещения саммита. Поэтому, несмотря на то, что парад на Красной площади будет проходить раньше, оба саммита пришлось отложить.
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В мире , Видео , Статьи , Александр Лукашенко , Владимир Путин , Госдума , ШОС , БРИКС , Китай
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