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Лукашенко рассказал о петухе, хряке и свиноматке в президентской гонке 

ИА Regnum и ещё 1 2 часа назад
Александр Лукашенко напомнил участвующему в выборах президента Белоруссии Валерию Цепкало, чтобы тот рассказал о причинах своего увольнения из минского «Парка высоких технологий». При этом белорусский лидер, назначая 4 июня новый состав правительства, поведал секреты разведения кур и свиноводства.
«Один заявляет, что он цифровую повестку выработал в Белоруссии создал IT-парк. Так вот должен сказать: я попросил, чтобы он рассказал, почему его уволили, такого знаменитого. До сих пор не говорит. Мы ждем. Придет время, нужно — скажем, — сообщил Лукашенко, не называя фамилию Цепкало. — Это ж до вранья дойти… Спрашивают: на чьи деньги ведешь эту кампанию? — Я дом продал и на эти деньги веду кампанию. Даже если продал, то этих денег хватит на одну неделю, чтобы тысячу человек штаб содержать или даже 500 и вести эту кампанию».
Лукашенко напомнил о президентских выборах 90-х, назвав Цепкало перебежчиком от экс-главы парламента Станислава Шушкевича. При этом он отметил: «Но вы посмотрите, как продал? Он же живет в этом доме. Он продал дом свой какой-то компании, она ему заплатила деньги, но он там живет. Что это такое? Это финансирование предвыборной кампании. И он, наглец, выходит, и такой чистый, пушистый. Он рассказывает, что я его бабушке понравился, потому что знал, сколько свиноматка может родить поросят. Встает вопрос, а тебе-то я чем тогда понравился. Почему ты от Шушкевича прибежал ко мне на коленях просить? Мы же это не забыли».
«И потом, он просто не понимает, ведь количество рожденных поросят от свиноматки и их качество не зависит от свиноматки. Это еще зависит от хряка. И если будет такой хряк, как этот человек, то мертворожденные будут поросята», — цитирует государственное информагентство БелТА выступление Лукашенко.
«Я не понимаю. Они борются за президентское кресло или они одним заявлением вычеркнули 30% сельского населения. А возьмите, кто связан с селом… Это ж мы все оттуда. И мы понимаем, что такое петух, который топчет кур, как он там заявил, и так далее. И что такое свиноматка», — добавил белорусский лидер.
Напомним, экс-глава ПВТ Валерий Цепкало выдвинулся кандидатом в президенты Белоруссии. По разным независимым опросам, его рейтинг в разы выше, чем у Лукашенко.
Цепкало лишился должности директора ПВТ в 2017 году: 2 марта Лукашенко своим указом уволил Валерия Цепкало, который создавал парк и руководил им около 20 лет, а 15 марта подписал указ о назначении на эту должность Всеволода Янчевского — друга своего старшего сына Виктора Лукашенко. До этого с 2008 года Янчевский возглавлял главное идеологическое управление президентской администрации и был помощником президента.
Во время одной из встреч с избирателями Валерий Цепкало рассказал, почему его уволил Лукашенко. По версии Цепкало, ему не простили заступничество за опальных бизнесменов — Виктора Прокопеню и других, оказавшихся за решёткой.
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В мире , Видео , Станислав Шушкевич , Виктор Прокопеня , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , Администрация Президента РФ
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