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Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране 

РИА Новости и ещё 3 1 час назад
Роухани оценил ситуацию с коронавирусом в Иране
Фото: РИА Новости
Президент Ирана Хасан Роухани назвал неопределенной ситуацию с распространением коронавируса после того, как власти зафиксировали рекорд заболеваемости по стране.
Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) — 3574. Прежний пиковый показатель был зафиксирован 30 марта — 3186, когда в Иране наблюдалась волна заболеваемости.
"Обществу необходимо понимать, что будущее (распространения — ред.) коронавируса не определено, по этой причине людям необходимо подстраиваться к жизни в любых условиях при наличии коронавируса", — сказал Роухани — следует из релиза на его официальном сайте.
По словам президента, здоровье граждан является приоритетной задачей властей, однако правительство должно разработать план действий таким образом, чтобы страна могла вести социально-экономическую деятельность, охраняя здоровье населения.
Роухани также заявил о необходимости четкого соблюдения предписаний в сфере здравоохранения в свете роста заболеваемости в ряде провинций страны.
Президент Ирана сказал об этом в ходе встречи с представителями специализированных комитетов штаба по противодействию коронавирусу, где было предложено рассмотреть вопрос, продолжать ли снимать существующие в стране ограничения, в том числе для культурных центров и туристических агентств.
Всего на данный момент в Иране выявлены порядка 164,3 тысячи случаев заболеваний коронавирусом, из них около 8,1 тысячи — со смертельным исходом. Выздоровели при этом почти 127,5 тысячи человек.
В Иране в последний месяц наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот, но в последнее время статистика только растет. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.
Рост наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу "опасных" с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
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Комментарии
В мире , Хасан Роухани , Иран
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