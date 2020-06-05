Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Постпред РФ сообщил о стягивании войск Украины к Донбассу 

Газета.Ru и ещё 4 1 час назад
Украина стягивает войска к Донбассу
Фото: Газета.Ru
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что Киев стягивает весь спектр вооружений к Донбассу, передает РИА "Новости".
По его словам, украинские силовики подтягивают к линии соприкосновения не просто отдельные единицы, а различное вооружение, которое предназначено для наступательных, боевых действий.
Доставка техники происходит по железнодорожных узлам. Лукашевич рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на украинских железнодорожных станциях свыше 60 тяжелых артиллерийских орудий, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Газета.Ru: последние новости
Опрос: половина украинцев согласны с тем, что страна разваливается Опрос: половина украинцев согласны с тем, что страна разваливается ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток ВОЗ изменила рекомендации по ношению масок и перчаток Россию не пригласили на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии Россию не пригласили на торжества в честь годовщины высадки в Нормандии
В мире , Александр Лукашевич , ОБСЕ , РИА Новости , Киев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Американская трагедия»: Реакция РФ на ЧП в США
«Американская трагедия»: Реакция РФ на ЧП в США
Взрыв в Москве мог устроить фанат пиротехники
Взрыв в Москве мог устроить фанат пиротехники
Песков перестал протягивать руку для приветствия
Песков перестал протягивать руку для приветствия
Как обманывают россиян во время пандемии
Как обманывают россиян во время пандемии
ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом
ВОЗ похвалила Россию за борьбу с коронавирусом
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
00:45
Житель Подмосковья устроил заплыв по затопленной улице
Погода Общество
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
01:16
Опубликовано видео «светофорного маньяка» под Петербургом
Происшествия
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
00:30
Косивший водоросли в реке коммунальщик попал на видео
Общество
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
02:15
Появилось видео объяснения расстрела вора обоев
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение