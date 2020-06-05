Украина стягивает войска к Донбассу

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По его словам, украинские силовики подтягивают к линии соприкосновения не просто отдельные единицы, а различное вооружение, которое предназначено для наступательных, боевых действий.

Доставка техники происходит по железнодорожных узлам. Лукашевич рассказал, что Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ зафиксировала на украинских железнодорожных станциях свыше 60 тяжелых артиллерийских орудий, около 50 ракетных комплексов, 30 танков, более 50 боевых бронированных машин, современные системы радиоэлектронной борьбы, миноукладчики, автомобили скорой помощи, десятки военных грузовиков.