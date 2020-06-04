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Эксперт: Новый белорусский премьер — загадка для России 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
«Головченко возможно контактировал с Москвой по вопросам экспорта-импорта вооружений, но для России новый премьер является своего рода загадкой», — сказал газете ВЗГЛЯД белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя назначение Романа Головченко новым премьер-министром Белоруссии.
«Роман Головченко — выходец из силовых структур. В начале двухтысячных годов он работал в Совете безопасности Белоруссии. В 2018-м был назначен председателем военно-промышленного комитета, а до этого пять лет работал послом в арабских странах: в ОАЭ и по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии», — рассказал Дмитрий Болкунец.
Очевидно, что накануне президентских выборов Александр Лукашенко взял курс на укрепление силового блока в правительстве, продолжил политолог. Не исключено, что это продолжение политики планомерного перевода экономики страны на военные рельсы.
«Кроме того, я не исключаю, что назначение Головченко — это начало «спецоперации» Лукашенко по передаче власти своему сыну Виктору, с которым тот работал в Совбезе. В экспертном сообществе бытует мнение, что в случае своего переизбрания Лукашенко-старший запустит соответствующую конституционную реформу, делегировав Виктору Лукашенко часть полномочий. И вот тут Головченко пригодится в качестве соратника Лукашенко-младшего», — отметил Болкунец.
«Что касается отношений с Россией — возможно Головченко контактировал с Москвой по вопросам экспорта-импорта вооружений, но для России новый премьер является своего рода человеком загадкой», — продолжил эксперт.
«При этом Головченко, будучи выпускником МГИМО, выбивается из общего тренда последних лет, когда власти Белоруссии стараются не назначать на ключевые посты людей, учившихся или работавших в России», — заключил Болкунец.
В четверг белорусский лидер Александр Лукашенко назначил премьер-министром страны Романа Головченко, который ранее занимал пост председателя государственного военно-промышленного комитета.
Головченко родился в 1973 году. В 1996 окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации по специальности «международные отношения».
В 1997-2002 годы работал главным специалистом госсекретариата Совета безопасности республики, в 2002-2005 годы — заместителем начальника отдела Генеральной прокуратуры. С 2005 по 2006 год являлся главным советником управления внешней политики администрации президента, а в последующие три года Головченко работал главным советником в госсекретариате Совбеза страны.
В 2009 году был назначен советником-посланником посольства Белоруссии в Польше и в том же году стал первым заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета.
С 2013 по 2018 год Головченко был послом Белоруссии в ОАЭ, а также по совместительству в Катаре, Кувейте и Саудовской Аравии. С 2018 года он возглавлял Госкомвоенпром Белоруссии.
Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку. Белорусский Совет министров с 2018 года возглавлял Сергей Румас. Глава правительства России Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора поблагодарил Румаса за совместную плодотворную работу.
Ранее Лукашенко заявлял о планах сформировать новый состав правительства страны до президентских выборов, которые состоятся 9 августа этого года. При этом он заверил, что подавляющее большинство членов Совмина останутся на своих должностях.
Газета ВЗГЛЯД ранее писала о неожиданной интриге на выборах президента Белоруссии и о том, что Лукашенко угрожает «майдан».
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Комментарии 2
В мире , Видео , Дмитрий Болкунец , Роман Головченко , Михаил Мишустин , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Виктор Лукашенко , Администрация Президента РФ , МГИМО , Генпрокуратура РФ , Правительство РФ , Деловая газета "Взгляд" , Кувейт , Москва , ОАЭ , Саудовская Аравия
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