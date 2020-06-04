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Зеленского могут наказать за нарушение карантина 

Алиса Селезнёва 6 минут назад
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что будет изучена информация о нарушении карантинных ограничений президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом пишет «112 Украина».
По данным издания, глава государства в ходе официального визита в Хмельницкий посетил местную кофейню, которая еще должна была быть закрыта. При этом он был без маски.
В Министерстве внутренних дел пообещали изучить вопрос о нарушении президентом карантинных органичней, за которое ему может грозить штраф в 17 тыс. гривен. При этом Геращенко подчеркнул, что правоохранителям уже штрафовали Владимира Зеленского.
«Когда Владимир Зеленский показал свой бюллетень в апреле 2019 года, он был оштрафован за разглашение тайны голосования», — напомнил замглавы ведомства.
«Рамблер» писал, что за последние сутки число пациентов с коронавирусом в Украине выросло на 588 человек, до 25 411.
В мире , Видео , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , МВД
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