Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция пообещала расследовать нарушение Зеленским карантина 

Lenta.ru 31 минуту назад
В МВД Украины пообещали расследовать вопрос нарушения карантинных ограничений президентом Владимиром Зеленским. Об этом сообщает «112 Украина».
Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Зеленскому может грозить штраф до 17 тысяч гривен (43 997 рублей), однако сначала компетентные органы должны выяснить, виноват президент или нет.
Геращенко напомнил, что правоохранителям не впервой штрафовать президента, они уже делали это, когда тот показал свой бюллетень на выборах 2019 года, что является нарушением украинского законодательства.
Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, выпив кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком. До 5 июня заведения общепита на Украине могут работать только навынос или принимать посетителей на летних площадках.
1 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в большинстве регионов позволяет открыть фитнес-центры и учебные заведения, возобновить автомобильное сообщение между областями и железнодорожные перевозки. Пропускные пункты на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) планируется открыть 10 июня.
Последние новости
Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования Стало известно о новом обращении Путина к россиянам после голосования Курс доллара взлетел Курс доллара взлетел В МЧС нашли решение по разлитому в Норильске топливу В МЧС нашли решение по разлитому в Норильске топливу
Комментарии 6
В мире , Видео , Антон Геращенко , Владимир Зеленский , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Су-34 ударил бетонобойной бомбой
Су-34 ударил бетонобойной бомбой
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
«Что „доклад закончил?“: Путин жестко раскритиковал губернатора
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
Украина передала ФРГ доказательства присутствия РФ в Донбассе
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
На протестующих в США сбросили облученных самцов мух
Видео
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
00:45
Опубликовано видео с места нападения на школу в Китае
Происшествия В мире
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
00:52
Опубликовано видео нанесения удара Су-34 бетонной бомбой
Армия Оружие
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
00:19
Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня
В мире Происшествия
Появилось видео успешных испытаний вакцины
00:56
Появилось видео успешных испытаний вакцины
Общество
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
01:40
Посадка Ка-27 на палубу корвета попала на видео
Армия
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
01:07
Вечеринка известной блогера TikTok попала на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
01:31
Опубликовано видео разлива топлива в Норильске
Происшествия
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
01:22
Появилось видео взрыва снаряда времён ВОВ
Происшествия
Чудесное спасение человека попало на видео
01:39
Чудесное спасение человека попало на видео
Происшествия
Человек-паук на акции протеста попал на видео
00:36
Человек-паук на акции протеста попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение