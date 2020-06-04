Замминистра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что Зеленскому может грозить штраф до 17 тысяч гривен (43 997 рублей), однако сначала компетентные органы должны выяснить, виноват президент или нет.

Геращенко напомнил, что правоохранителям не впервой штрафовать президента, они уже делали это, когда тот показал свой бюллетень на выборах 2019 года, что является нарушением украинского законодательства.

Ранее сообщалось, что Зеленский нарушил правила карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, выпив кофе внутри одного из ресторанов в Хмельницком. До 5 июня заведения общепита на Украине могут работать только навынос или принимать посетителей на летних площадках.

1 июня Украина перешла к новому этапу смягчения карантина. Премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что эпидемическая ситуация в большинстве регионов позволяет открыть фитнес-центры и учебные заведения, возобновить автомобильное сообщение между областями и железнодорожные перевозки. Пропускные пункты на границе с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) планируется открыть 10 июня.