Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований Украины и разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос 10 июня, передает в четверг агентство "Украинские новости".

Джо Байденом. Ранее Госбюро расследований Украины вызвало на допрос Порошенко на 10 июня в 11.00 (совпадает с мск) по делу о прослушке его переговоров с бывшим вице-президентом США

"Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Такое решение суд принял в четверг. Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента. Допрос запланирован на 11.00. Он вызывается в качестве свидетеля", — сообщает агентство.

Ранее начальник главного следственного отдела бюро Николай Арманов заявлял, что ГБР рассматривает возможность принудительного привода Порошенко на допрос в связи с тем, что ранее он проигнорировал ряд повесток.

Украинские СМИ ранее сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.

Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана . Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.