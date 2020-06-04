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Суд в Киеве разрешил принудительный привод Порошенко на допрос 10 июня 

РИА Новости и ещё 10 1 час назад
Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Государственного бюро расследований Украины и разрешил принудительный привод бывшего президента страны Петра Порошенко на допрос 10 июня, передает в четверг агентство "Украинские новости".
Ранее Госбюро расследований Украины вызвало на допрос Порошенко на 10 июня в 11.00 (совпадает с мск) по делу о прослушке его переговоров с бывшим вице-президентом США Джо Байденом.
"Печерский районный суд Киева разрешил Государственному бюро расследований осуществить привод бывшего президента Петра Порошенко на допрос 10 июня. Такое решение суд принял в четверг. Суд удовлетворил ходатайство ГБР о принудительном приводе экс-президента. Допрос запланирован на 11.00. Он вызывается в качестве свидетеля", — сообщает агентство.
Ранее начальник главного следственного отдела бюро Николай Арманов заявлял, что ГБР рассматривает возможность принудительного привода Порошенко на допрос в связи с тем, что ранее он проигнорировал ряд повесток.
Украинские СМИ ранее сообщали, что Госбюро расследований завело дело из-за прослушки разговора Порошенко и Байдена. В частности, была опубликована выписка из Единого реестра досудебных расследований, в которой говорилось, что незаконное использование технических средств получения информации могло причинить вред государственным интересам.
Ранее внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Порошенко и Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Один из разговоров касался увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины якобы по требованию Байдена. В обмен на это он пообещал Порошенко выделить Украине 1 миллиард долларов. Кроме того, в записи обсуждались вопросы якобы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства экс-премьера Арсения Яценюка и утверждения Радой правительства экс-премьера Владимира Гройсмана. Порошенко заявлял, что эти были сфабрикованы.
Экс-генпрокурор Украины Шокин ранее написал заявление правоохранительным органам о вмешательстве в его работу Байдена. Агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник в Госбюро расследований сообщило, что из-за возможного вмешательства гражданина США в работу Шокина на Украине возбудили дело. Верховная рада согласилась отправить в отставку Шокина в 2016 году. Экс-генпрокурор пытался обжаловать свое увольнение в апелляционных инстанциях, однако безрезультатно. Новую жалобу в Кассационный административный суд Верховного суда Украины он подал в сентябре 2019 года.
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Комментарии 1
В мире , Видео , Андрей Деркач , Петр Порошенко , Джозеф Байден , Арсений Яценюк , Владимир Гройсман , МВД , Верховная Рада , Киев , США
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