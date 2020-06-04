Японский политолог призвал забрать у России четыре острова 

Японии следует заявит претензии на все четыре острова Южно-Курильской гряды, написал в статье, опубликованной изданием Wedge Infinity японский журналист и политолог Юкио Касияма. В настоящее время японское правительство указывает на свои права только на два из них.

Касияма напомнил, что еще в 2018 году в Японии был сформулирован четкий принципиальный подход к территориальной проблеме — Россия должна отдать четыре северных острова, которые издревле принадлежали Японии. Речь шла о Кунашире, Итурупе, Хабомаи и Шикотане. Спустя пару лет премьер-министр страны пошел на изменение требований: в настоящее время японцы претендуют только на Хабомаи и Шикотан. Впрочем, Россия, по словам политолога, продолжает придерживаться «неконструктивной позиции», приведя слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что «пока Япония не признает Южные Курилы за Россией», дальнейшие переговоры не возможны.

«Легко на уступки российской стороне мы пойти не можем. Мы не можем отбрасывать в сторону важнейший признак любого государства — его территориальный суверенитет», — написал журналист.

Касияма подчеркнул, что если уступить России, то таким образом Япония просигнализирует другим странам о том, что «можно оккупировать японские земли» и терпеливо ждать, когда страна отступит от своих требований.

«Сейчас необходимо отбросить вредную и бесплодную идею о возврате двух островов, и со всей твердостью вернуться к изначальной японской позиции с требованием возврата всех четырех «северных островов», — резюмировал он.

Примечательно, что пользователи назвали доводы Касиямы «нытьем» и посоветовали ему заняться аналитикой других событий, поскольку Россия «все равно не отдаст ни один остров».