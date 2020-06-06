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Бразилия рассматривает возможность выхода из ВОЗ 

ТАСС и ещё 81 23 минуты назад
Бразилия пригрозила ВОЗ выходом
Фото: Reuters
Президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил Всемирную организацию здравоохранения в излишней идеологизированности и пригрозил выходом своей страны из этой организации. Об этом политик заявил 5 июня.
"Я предупреждаю: Соединенные Штаты вышли из ВОЗ, и мы в будущем рассматриваем [этот вариант]. Или в будущем ВОЗ станет работать без идеологической подоплеки, или мы тоже уйдем. Нам не нужно, чтобы люди извне указывали, что нам тут делать в части здравоохранения", — сказал он в ходе общения с журналистами у ворот официальной резиденции.
Жаир Болсонару, как и его американский коллега Дональд Трамп, является сторонником применения для лечения коронавируса противомалярийного препарата гидроксихлорохин. Бразильский лидер напомнил об отзыве авторами статьи о рисках данного препарата при коронавирусе, опубликованной ранее в медицинском журнале Lancet. "Стоило Трампу сократить финансирование, так они сразу передумали", — подметил Болсонару. После отзыва публикации в ВОЗ заявили, что продолжат испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса.
Президент США Дональд Трамп 29 мая заявил, что Вашингтон намерен полностью прекратить отношения с ВОЗ, поскольку ее руководство отказалось от проведения преобразований, на которых настаивали американские власти. Трамп в очередной раз выступил с утверждением, что Китай в полной мере контролирует ВОЗ. По версии президента США, власти КНР и руководство ВОЗ не приняли надлежащих мер в связи с распространением коронавируса нового типа.
Ультраправый политик Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США Жаира Болсонару часто называют "тропическим Трампом". Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой".
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Комментарии 1
В мире , Другое , Дональд Трамп , ВОЗ , Бразилия , США
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