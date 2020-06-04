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Политик «засветила» голую грудь по видеосвязи 

Павел Тиунов и ещё 2 31 минуту назад
66-летняя мексиканский сенатор Марта Люсия Мичер Камарена разделась во время проведения государственного онлайн-совещания, сообщает New York Post. Политик посчитала, что выключила камеру, но забыла это сделать.
Убежденная в том, что окончила сеанс групповых звонков в сервисе Zoom, Мичер сняла блузку и бюстгальтер, оголив грудь. Сенатор уверяет, что осознала, что камера продолжает работать только после того, как получила несколько личных сообщений от коллег о случившемся казусе.
Комментируя произошедшее, политик заявила, что неосознанно нарушила правила поведения и принесла свои извинения всем участникам совещания, среди которых оказались и представители СМИ. Мичер также добавила, что не стыдится своей внешности.
«Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — пояснила она.
По словам сенатора, она любит свое тело и ухаживает за ним. Коллеги Мичер между тем пристыдили людей, которые распространили в соцсетях скриншоты с моментом обнажения женщины.
Ранее, как сообщал «Рамблер», мэр Геленджика забыл отключить прямой эфир в Instagram и отругал свою помощницу за то, что она отвлекала его от процесса общения с подписчиками.
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В мире , Видео , Другое
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