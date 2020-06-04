66-летняя мексиканский сенатор Марта Люсия Мичер Камарена разделась во время проведения государственного онлайн-совещания, сообщает New York Post. Политик посчитала, что выключила камеру, но забыла это сделать.

Убежденная в том, что окончила сеанс групповых звонков в сервисе Zoom, Мичер сняла блузку и бюстгальтер, оголив грудь. Сенатор уверяет, что осознала, что камера продолжает работать только после того, как получила несколько личных сообщений от коллег о случившемся казусе.

Комментируя произошедшее, политик заявила, что неосознанно нарушила правила поведения и принесла свои извинения всем участникам совещания, среди которых оказались и представители СМИ. Мичер также добавила, что не стыдится своей внешности.

«Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — пояснила она.

По словам сенатора, она любит свое тело и ухаживает за ним. Коллеги Мичер между тем пристыдили людей, которые распространили в соцсетях скриншоты с моментом обнажения женщины.

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