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Политик забыла выключить камеру и показала голую грудь 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
Политик забыла выключить камеру и показала грудь
Фото: Twitter
Политик из Мексики, 66-летняя сенатор Марта Люсия Мичер Камарена (Martha Lucía Mícher Camarena) случайно показала голую грудь во время государственной онлайн-встречи. Как сообщает New York Post, она забыла выключить камеру в сервисе групповых видеозвонков Zoom.
По словам Мичер, она осознала, что разделась на камеру только после того, как коллеги написали ей в личные сообщения. Она утверждает, что до этого не осознавала нахождение в эфире и трансляцию ее переодевания. На встрече присутствовали в том числе и сотрудники СМИ.
Позже сенатор принесла извинения всем участникам мероприятия, увидевшим ее. Она согласилась, что, пусть и случайно, нарушила правила поведения. При этом Мичер призвала не стыдить женщин за обнажение перед людьми онлайн.
«Я не стыжусь, что случайно показала часть своей интимной составляющей. Я 66-летняя женщина, вскормившая грудью четырех детей», — подчеркнула она.
По словам сенатора, она гордится своим телом, любит его и заботится о нем. Многие коллеги политика выступили в ее поддержку и раскритиковали тех, кто распространял скриншоты момента обнажения на встрече.
Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару увидел принимающего душ голого мужчину во время онлайн-встречи с представителями бизнеса через Zoom. Как сообщает The Daily Mail, обнаженным на видео попал один из представителей предпринимательской организации. Глава государства рассмеялся от увиденного.
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В мире , Другое , Мексика
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