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Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами 

Газета.Ru и ещё 5 57 минут назад
Турция восстанавливает авиасообщение с 40 странами
Фото: РИА Новости
Турция с 10 июня восстановит авиасообщение с 40 странами. Об этом сообщает издание BirGun со ссылкой на заявление министра транспорта и технологий Адиля Караисмаилоглу.
По его словам, международные рейсы сначала будут запущены на Северный Кипр, в Бахрейн, Катар и Грецию.
В дальнейшем в ним добавятся ФРГ, Швейцария, Австрия, Италия, Азербайджан, Казахстан, Белоруссия, Молдавия, Литва, Узбекистан, Украина и другие страны.
Россия в списке пока не числится.
Караисмаилоглу также отметил, что все приезжающие в Турцию пассажиры будут проверяться на коронавирусную инфекцию.
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