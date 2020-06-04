Опубликовано видео снесшего рыбацкий поселок оползня 

Рыбацкий поселок на севере Норвегии разрушил оползень. В провинции Финнмарк стихия обрушилась на населенный пункт, расположенный на мысе Кракнесет. Мощная лавина сносила постройки и выкидывала их в море. В результате сейсмической активности, которая длилась на протяжении нескольких часов, в море унесло 8 домов. В общей сложности половина построек в деревне оказалась разрушенной.

На место ЧП прибыли спасатели, они проводили спасательную операцию на суше и на море. По предварительным данным, пострадавших нет, одного жителя поселка пришлось эвакуировать.