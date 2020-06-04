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Главред (Украина): десакрализация, или Как на наших глазах умирает вера в «прекрасный Запад» 

ИноСМИ 2 часа назад
Вера в «прекрасный Запад» умирает на наших глазах
Фото: РИА Новости
Миф о «прекрасном Западе», который впитало в себя с детства большинство выходцев из стран постсоветского пространства, разрушен, пишет Главред (Украина) . По мнению автора, сегодня главное разлагающее действие в США оказывают представители леволиберального лагеря, контролирующие большинство СМИ.
Жуткие погромы по всей Америке — только последнее из проявлений печальных перемен.
Для обычного выходца с постсоветского пространства основой привлекательности Запада были не относительно низкая коррупция, независимые суды и даже не высокие пенсии. Но, прежде всего, ухоженные, чистые города, вежливые, улыбчивые люди на улицах, безопасность по вечерам.
Во многом все это осталось в прошлом. И жуткие погромы по всей Америке только последнее из проявлений этих печальных перемен. Аналогичные беспорядки регулярно сотрясают европейские мегаполисы, на улицах Брюсселя или Берлина давно рекомендуют не оставлять сумки в закрытых автомобилях, а целые пригороды стали расовыми и этническими гетто, куда хорошо одетому белому лучше не забредать в темное время суток. И ситуация продолжает ухудшаться с каждым годом.
Причем не только из-за сохраняющегося потока иммигрантов из Азии и Африки (а в случае с Соединенными Штатами — из Латинской Америки). Гораздо хуже разлагающее действие агитаторов и агентов влияния из леволиберального лагеря. Контролируя через финансовый интернационал многие СМИ, они переворачивают все с ног на голову, особенно, в головах молодежи. Виноваты в разгуле преступности и падении качества жизни в городах всегда не мигранты или расовые меньшинства, а «тяжелое наследство рабства, колониализма», «привилегии белых». На днях состоялись показательные дебаты между одним левым и одним консервативным публицистами в США. На восклицание левака о том, что «если бы погибший Джордж Флойд был белым, он бы не погиб от рук полицейского», консерватор резонно заметил: «Если бы он был белым, его убийство никто бы не обсуждал».
Миф о Западе с детства большинство из нас впитали до той степени, что мы до сих пор в спорах о той же перестрелке в Броварах без тени сомнений восклицаем: «Да это невозможно себе представить в цивилизованных странах!» Зато теперь там можно представить то, что на фото и видео — гибель Манхеттена, каким мы его знали.
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