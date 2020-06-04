Самоизоляция по-белорусски, или Интрига Лукашенко

Многие пишут, что отставка Совмина Республики Беларусь, состоявшаяся 3 июня, — top breaking news. Многие не правы. На прошлой неделе Бацька дважды анонсировал это. И зависла интрига: почему за два месяца до президентских выборов? Стоит разобрать подробнее, потому что это детективная история

Бацька лукавит

И вот, где именно слукавил Лукашенко. Перед президентскими выборами, во время предвыборной кампании, смены правительства и увольнения премьера в Белоруссии не было никогда. После скандального ухода Чигиря, Сергей Линг получил отставку сразу после выборов. Следующий за ним Владимир Ермошин тоже. Геннадий Новицкий сменен не в связи с выборами. После него был «долгожитель» — Сергей Сидорский. Работал с 2003-го аж до 2010-го, а отставку получил после президентских выборов. Михаил Мясникович и Андрей Кобяков освобождены задолго до выборов главы государства. Так что же сказал Бацька? А он попросту слукавил! Сергей Румас, как раз самый первый премьер-министр в истории Белоруссии, которого уволили накануне выборов.

А был ли Румас

Власть в РБ уже много-много лет — это Лукашенко. В тень попала и должность «президент». Но премьер не тряпичная кукла на Его руке. Глава Совмина — очень важен в госсистеме. Аватар первого лица. Три кита — экономика, инфраструктура, социалка. «Жалобы и письма трудящихся» в Белоруссии не пустой звук. Тут их обязательно читают, разбирают и меры принимают. Быть премьер-министром РБ — это очень непросто и ответственно. Учитывая апокалиптичный характер сурового, но справедливого Бацьки, теоретически можно смоделировать приезд на работу в служебном автомобиле утром, а вечером — выход с работы в наручниках.

Подчеркну — это реально, Прецедентов пока не было, но если понадобится — будут. Румаса публично никогда не склоняли, а что происходит за кулисами — гостайна «государства одного президента». Здесь нет инсайдеров и сливов инсайда. Элита РБ — закрытый клуб, откуда не выносят ни сор, ни одуванчики.

В этом месте стоит вспомнить, что озвученная смена правительства не включала в себя фамилий. Мы все еще не знаем, уволен Румас или нет. Творя аналитику и прогнозы, стоит помнить: Лукашенко намекнул, что менять будут не всех. Кого отправят на скамейку запасных, в кадровый резерв, кого оставят работать в очень непростой период, может быть сообщат уже сегодня. Но может случиться и так, что две ключевые фигуры, которые нетипично звучали на одном уровне с Бацькой на фоне обострения отношений с Россией, (Румас и глава МИД Макей) могут сохранить свои должности. Тогда мы получим таинственный «хитрый план Лукашенко» с использованием декоративной отставки. И эта версия в такой стране, как Беларусь, очень возможна.

Сор и одуванчики

Версия первая — предвыборная. «Отставка» — часть пиар-кампании Лукашенко, которую может себе позволить только и исключительно кандидат в президенты от Администрации президента . Избирателям продают новую команду, которая будет заниматься экономикой и социалкой в очень трудный час и на поворотном пункте новейшей истории Белоруссии. По собственному выражению Бацьки: «дуют ветры». От себя отметим: местами извержения супервулканов и кислотные ливни. Рисков и вызовов полно, все они смертельны. Тут и самоизоляция от России, отказ от углубления интеграции, растущий внешний долг, наконец системные кризисы: самой «модели Лукашенко», мировой «коронавирусный», а на закуску — нефтяной и газовый. Избиратели помалкивают, но все видят и ждут, что предложит им на этот раз за переизбрание безальтернативного Бацьки. Железная логика? Железная!

Версия вторая — политическая. Дело в том, что Румаса хоть и не ругали публично, но вот с главной задачей уговорить Россию сохранить все «братские» бонусы за «общую историю», Сергей Николаевич-то и не справился. А это в существующих, ой, каких грозных реалиях, могут приравнять к поражению в военной кампании. Генералам же, проигрывающим кампании, полагается во все времена отнюдь не букет из одуванчиков.

«Я назначу исполняющего обязанности в этом правительстве, и после выборов, если он будет хорошо работать, мы его утвердим», — туманно высказался Бацька в минувшую пятницу.

Может статься, Лукашенко задумал поистине великое лицедейство — перевести Румаса из действующего премьера на «испытательный срок». Не слишком ли этот прогноз тонок для нашего цирка? Отнюдь — у Лукашенко и не такое возможно.

Версия третья — «зрада». Никто не забыт — ничто не забыто. Например, что Сергей Румас в 2014 — 2018-м числился в набсовете «Белгазпромбанка», от трудового коллектива которого, из недр кожаного, директорского кресла явился еще один кандидат в президенты РБ, «буржуин» Бабарико. Кое-кто связывает его с российскими «ветрами» ( Газпром же!), тем более, Виктор Дмитриевич как-то слишком внезапно пошел ва-банк и играет всерьез. Даже удостоился публичного упоминания из уст главного соперника, который дохнул ледяным холодом, намекнув, что после выборов банкир «не нужен» и может смело искать себе работу в другой стране. Так вот, мало того, что Румас швартовался в тишайшей, но тучной газпромовской лагуне. Виктор Дмитриевич очень неосторожно напомнил об этом, положительно оценив работу Сергея Николаевича на посту премьера в одном из предвыборных интервью. Напрасно думать, что в АП это не услышали. Гипотетически рассуждая, чтобы не вышло так, что два кандидата-соперника поддерживают одно и то же правительство, тот, кто этот совмин «породил», тот его и… Но это только логичная версия — Румас скомпрометирован близостью к Бабарико.

Кое-что о банках

Если и правда Бабарико не политтехнология, не технический кандидат, а просветленный мессия, уверовавший в свою миссию, то войну с системой он получил. Если Румаса убирают за связь с ним, о чем уже «анализируют» оппозиционные медиа-площадки, то реакция со стороны АП будет преисполнена поистине божественной ярости.

Учитывая настрой в белорусских верхах бодаться с Россией до последнего рубля, связь Румаса с Бабарико, влечет за собой выходы на гипотетические «деньги Газпрома» и попытки «шатать режим» изнутри, бросая вызов безальтернативности Лукашенко. Это такая «зрада», которая может привести к поистине тридцать седьмому году. Сомневаться в жесткости реакции не стоит. И в этой связи совсем по-другому смотрится директивное решение, вроде и не связанное с выборами: добровольно-принудительный перевод госпредприятий и учреждений РБ из белорусских банков с российским капиталом в белорусские госбанки.

«В соответствии с поручением Совета Министров Республики Беларусь от 21 мая 2020 года Минстройархитектуры просит обеспечить перевод всех счетов, обслуживающихся в банках с российским капиталом, на обслуживание в белорусские государственные банки. Информацию предоставить до 5 июня 2020 года», — говорится в документе.

Это странно, ведь совсем недавно Нацбанк как раз наоборот — разрешил заводить субъектам счета за границей и всячески облегчил доступ к валюте. Но мы уже договорились, что в нашем королевстве возможно все. Тем более, что в связи с обострением отношений с Россией, речь идет о переводе счетов из банков только с российским капиталом. Таких банков в республике четыре, но первым в списке — Белгазпромбанк. Железная логика? Железная! А вот и вишенка на этот тортик: дата исходящего документа (21.05.2020) говорит о том, что его автор не Сергей Румас, а первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Всю прошлую неделю госпредприятия посвятили выполнению поручения Совмина, а Нацбанк конфуциански молчит, отказываясь от комментариев.

Конец фильма

Госпредприятия также молчат — их дело «зольдатское». Зато напрягся член «четверки» мировых аудиторов — британская Ernst & Young.

«Директивный перевод банковских счетов негативно скажется на инвестиционной привлекательности, деловом климате в среднесрочной перспективе, а также может оказать влияние на стабильность банковской системы», — отреагировали они.

И поскольку им тоже не дали разъяснений в Нацбанке, то любой наблюдатель вправе строить собственные прогнозы. Ярким алмазом сияет версия, что кандидат в президенты и увалень Бабарико навлек на себя поистине «божественный ветер»: в нем увидели «зраду» и сплеча рубанули банки, как возможный канал финансирования для «шатателей режима» из-за пределов РБ. На подозрении сегодня двое: «блогер» Тихановский и банкир Бабарико. Связь между ним и банковским распоряжением настолько очевидна, что аналитику не нужен никакой дедуктивный метод.