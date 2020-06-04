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Заявление главы Пентагона в связи с погромами в США рассердило Трампа 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Глава Пентагона рассердил Трампа
Фото: globallookpress.com
Глава Пентагона Марк Эспер находится в «шатком положении», Белый дом недоволен его заявлениями в связи с погромами в США, сообщают СМИ.
Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни заявила, что Эспер продолжает занимать свою должность. По словам Макинэни, если он утратит доверие президента США Дональда Трампа, «мы все узнаем об этом в будущем», пишет CNN.
Источник сообщил, что положение Эспера остается напряженным, Трамп не уважает главу Пентагона, а последняя пресс-конференция еще сильнее ухудшит положение.
Трамп и другие высокопоставленные чиновники, включая советника по национальной безопасности Роберта О'Брайена, «недовольны» Эспером, заявили источники.
Напомним, Пентагон не поддержал использование против демонстрантов закона 1807 года о подавлении восстаний военными. Макинэни заявила, что Трамп при необходимости может обратиться к этому закону. Сам Трамп позднее заявил, что вряд ли потребуется привлекать военных.
При этом сообщалось, что принято решение начать отводить военных от Вашингтона. Однако Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов.
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Комментарии 2
В мире , Армия , США , Марк Эспер , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Пентагон , Администрация США , CNN
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