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Русская община в США встала на защиту от мародеров 

Экспресс газета и ещё 11 48 минут назад
Члены русскоязычной общины Бруклина решили защищаться от мародеров и грабителей своими силами. За непродолжительное время собралось около пятисот добровольцев из которых сформировали патрули для охраны порядка на улицах.
«Мы попросили людей, чтобы выходили на улицу и внимательно смотрели, например не спрятаны ли где-то в округе предметы, которые могут быть использованы со злым умыслом в ходе протестов. Наше единственное оружие — наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь», — приводит издание «Царьград» слова одного из активистов бруклинской самообороны Исаака Болтянского.
Болтянский рассказал, что речь не идет о мирных протестах — на улицах городов полно грабителей и провокаторов, которые даже совершают покушения на полицейских. Русскоязычной общине не понравилось происходящее в Нью-Йорке, поэтому граждане решили сами обеспечить безопасность своих семей.
По словам активиста, к инициативе присоединились и представители многих национальностей, однако большинство из них русскоязычные.
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В мире , Видео , Общество , Бруклин
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