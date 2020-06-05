Русская община в США встала на защиту от мародеров 

Члены русскоязычной общины Бруклина решили защищаться от мародеров и грабителей своими силами. За непродолжительное время собралось около пятисот добровольцев из которых сформировали патрули для охраны порядка на улицах.

«Мы попросили людей, чтобы выходили на улицу и внимательно смотрели, например не спрятаны ли где-то в округе предметы, которые могут быть использованы со злым умыслом в ходе протестов. Наше единственное оружие — наши телефоны, мы вызываем полицию, если видим что-то подозрительное. Но если вдруг случится, что полиция не сможет нас защитить, люди готовы защитить себя, свою семью, свой бизнес, свою жизнь», — приводит издание «Царьград» слова одного из активистов бруклинской самообороны Исаака Болтянского.

Болтянский рассказал, что речь не идет о мирных протестах — на улицах городов полно грабителей и провокаторов, которые даже совершают покушения на полицейских. Русскоязычной общине не понравилось происходящее в Нью-Йорке, поэтому граждане решили сами обеспечить безопасность своих семей.

По словам активиста, к инициативе присоединились и представители многих национальностей, однако большинство из них русскоязычные.