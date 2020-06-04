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Пентагон передумал отводить военных от Вашингтона 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 50 минут назад
Пентагон передумал отводить военных от Вашингтона
Фото: globallookpress.com
Глава Пентагона Марк Эспер отменил вывод военных из районов вблизи Вашингтона, сообщил министр Армии США Райан Маккарти.
Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов, начавшихся в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Associated Press сообщило, что военных пока не задействовали в подавлении беспорядков, передает ТАСС.
Сообщалось, что на базы вблизи Вашингтона перебросили 1,3 тыс. военных. В Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов национальной гвардии.
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В мире , Армия , Войска , США , Марк Эспер , Пентагон , Associated Press , ИТАР-ТАСС
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