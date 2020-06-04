Пентагон передумал отводить военных от Вашингтона 

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Эспер после посещения Белого дома велел приостановить отвод военных от столицы, куда их перебросили из-за погромов, начавшихся в США из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.

Associated Press сообщило, что военных пока не задействовали в подавлении беспорядков, передает ТАСС.

Сообщалось, что на базы вблизи Вашингтона перебросили 1,3 тыс. военных. В Вашингтон и его пригороды также были направлены примерно 1,7 тыс. бойцов национальной гвардии.