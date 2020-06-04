Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство «БелТА». Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.

Предложения по новому составу кабмина в среду, 3 июня, были обсуждены на совещании у Лукашенко. В беседе приняли участие председатель Совета республики Наталья Кочанова, спикер палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.

«Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства», — сказал президент на заседании.

Белоруссия готовится к президентским выборам, которые пройдут 9 августа, и старт кампании проходит напряженно. Тремя днями ранее в республике прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты, одна из которых — Светлана Тихановская, супруга задержанного ранее блогера Сергея Тихановского.

30 мая в отношении него было заведено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел . Задержание Тихановского и возбуждение уголовного дела обеспечили пикетам 31 мая большую активность. По данным правозащитного центра «Весна», в воскресенье в Белоруссии были задержаны по меньшей мере 30 человек.

Пикеты в поддержку независимых кандидатов проходят в республике с 29 мая. В городе Гродно в тот день были задержаны десять человек, участвовавших в пикете, в том числе и Сергей Тихановский.

Как сообщает TUT.BY, во время задержания блогера один из сотрудников правоохранительных органов упал. На следующий день пресс-служба МВД Гродно сообщила, что двое милиционеров получили телесные повреждения во время задержания, и в отношении Тихановского и других задержанных возбуждено уголовное дело.

В результате в воскресенье мероприятия по сбору подписей за независимых кандидатов стали также пикетами в поддержку задержанных ранее граждан.

В Минске за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов выстроились огромные очереди.

По подсчетам правозащитников, число людей в очереди достигло 2 тыс. человек. Одновременно с этим участники скандировали лозунги: «Выпускай!», «Свободу» в поддержку Тихановского и его сторонников.

Очереди за подписями образовались также в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве, то есть почти во всех крупных городах страны, и во многих из них прошли задержания активистов.

На фоне всего происходящего Лукашенко заявил, что «майданов» в стране в преддверии президентских выборов не будет. Он отметил, что государственная безопасность является основой основ и добавил, что не допустит дестабилизации обстановки в государстве.

«Майданов в Белоруссии не будет», — произнес белорусский лидер.

Лукашенко также призвал не сравнивать происходящее сейчас в стране с событиями 2013-2014 годов на Украине.

Вместе с тем, первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич указал, что «ситуация накануне выборов серьёзно накаляется».

Казакевич отметил, что речь идет «не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства». Он заявил, что в министерстве видят «спланированные подготовленные акции». Первый замминистра МВД Белоруссии также подчеркнул, что у ведомства имеются силы для предотвращения угроз.

Александр Лукашенко — самый популярный в России зарубежный политик.

Валерий Федоров. Об этом в интервью газете «Известия» заявил в январе генеральный директор ВЦИОМ

«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сообщил он.

Среди «но» Федоров назвал нефтегазовую и торговую политику Минска, а также сообщения о роли Белоруссии в перепоставках санкционных товаров в РФ.

По словам Федорова, раньше главным конкурентом в битве за уважение был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев . Кроме того, социолог назвал основные факторы популярности «батьки Лукашенко»: он выстроил стабильную, развивающуюся экономику, сохранив жесткий контроль за страной.

Однако, подчеркнул глава ВЦИОМ, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик.