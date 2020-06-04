Правительство Белоруссии отправлено в отставку, решение принял глава государства Александр Лукашенко. В обсуждении нового состава кабмина приняли участие председатель Совета республики Наталья Кочанова, спикер палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил в отставку действующий состав правительства, передает информационное агентство «БелТА». Соответствующий указ главы государства вступит в силу после официального опубликования.
Предложения по новому составу кабмина в среду, 3 июня, были обсуждены на совещании у Лукашенко. В беседе приняли участие председатель Совета республики Наталья Кочанова, спикер палаты представителей Владимир Андрейченко, глава администрации президента Игорь Сергеенко и госсекретарь Совета безопасности Андрей Равков.
«Всегда накануне выборов действующий президент определял правительство заранее, чтобы люди, голосуя за или против, понимали, кто будет заниматься решением насущных вопросов, связанных с их жизнью, социально-экономическим развитием нашего государства», — сказал президент на заседании.
Белоруссия готовится к президентским выборам, которые пройдут 9 августа, и старт кампании проходит напряженно. Тремя днями ранее в республике прошли пикеты по сбору подписей за независимых кандидатов в президенты, одна из которых — Светлана Тихановская, супруга задержанного ранее блогера Сергея Тихановского.
30 мая в отношении него было заведено уголовное дело за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Задержание Тихановского и возбуждение уголовного дела обеспечили пикетам 31 мая большую активность. По данным правозащитного центра «Весна», в воскресенье в Белоруссии были задержаны по меньшей мере 30 человек.
Пикеты в поддержку независимых кандидатов проходят в республике с 29 мая. В городе Гродно в тот день были задержаны десять человек, участвовавших в пикете, в том числе и Сергей Тихановский.
Как сообщает TUT.BY, во время задержания блогера один из сотрудников правоохранительных органов упал. На следующий день пресс-служба МВД Гродно сообщила, что двое милиционеров получили телесные повреждения во время задержания, и в отношении Тихановского и других задержанных возбуждено уголовное дело.
В результате в воскресенье мероприятия по сбору подписей за независимых кандидатов стали также пикетами в поддержку задержанных ранее граждан.
В Минске за подписями в поддержку выдвижения альтернативных кандидатов выстроились огромные очереди.
По подсчетам правозащитников, число людей в очереди достигло 2 тыс. человек. Одновременно с этим участники скандировали лозунги: «Выпускай!», «Свободу» в поддержку Тихановского и его сторонников.
Очереди за подписями образовались также в Гомеле, Бресте, Гродно, Витебске и Могилеве, то есть почти во всех крупных городах страны, и во многих из них прошли задержания активистов.
На фоне всего происходящего Лукашенко заявил, что «майданов» в стране в преддверии президентских выборов не будет. Он отметил, что государственная безопасность является основой основ и добавил, что не допустит дестабилизации обстановки в государстве.
«Майданов в Белоруссии не будет», — произнес белорусский лидер.
Лукашенко также призвал не сравнивать происходящее сейчас в стране с событиями 2013-2014 годов на Украине.
Вместе с тем, первый заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич указал, что «ситуация накануне выборов серьёзно накаляется».
Казакевич отметил, что речь идет «не о каких-то разовых нарушениях общественного порядка или избирательного законодательства». Он заявил, что в министерстве видят «спланированные подготовленные акции». Первый замминистра МВД Белоруссии также подчеркнул, что у ведомства имеются силы для предотвращения угроз.
Александр Лукашенко — самый популярный в России зарубежный политик.
Об этом в интервью газете «Известия» заявил в январе генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Позитивное отношение связано с тем, что он, во-первых, при всех «но», воспринимается как пророссийский политик, а не прозападный. Люди это ценят», — сообщил он.
Среди «но» Федоров назвал нефтегазовую и торговую политику Минска, а также сообщения о роли Белоруссии в перепоставках санкционных товаров в РФ.
По словам Федорова, раньше главным конкурентом в битве за уважение был первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Кроме того, социолог назвал основные факторы популярности «батьки Лукашенко»: он выстроил стабильную, развивающуюся экономику, сохранив жесткий контроль за страной.
Однако, подчеркнул глава ВЦИОМ, среди молодого поколения Лукашенко воспринимается как «абсолютно несовременный» политик.
«Есть мнение что это последний диктатор Европы, странный смешной чудак из прошлого века. Эта точка зрения, скорее, маргинальная», — добавил он.