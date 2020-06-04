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Посольство США в Греции атаковали протестующие 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Посольство США в Греции атаковали протестующие
Фото: Alkis Konstantinidis / Reuters
Протестующие атаковали посольство США в столице Греции Афинах. Об этом сообщает греческий телеканал ERT, передает РИА Новости.
В частности, участники акции кидали в сторону здания и стоявших около него полицейских бутылки с зажигательной смесью и камни, а также подожгли несколько мусорных баков. В ответ на это правоохранители применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.
Отмечается, что беспорядки начались только в конце шествия, которое позиционировалось как акт солидарности с американскими протестующими, которые вышли на улицы после смерти афроамериканца Джорджа Флойда.
Ранее участники протестов против полицейского насилия и расизма осадили резиденцию премьер-министра Великобритании на Даунинг-стрит. На протесты в поддержку выступлений в США, по данным Sky News, в Лондоне пришли несколько тысяч человек.
Флойд скончался в результате грубого ареста: полицейский применил против него удушающий прием. Его смерть стала причиной протестов в США, которые переросли в погромы. Акции в поддержку американских протестующих прошли также в других странах мира.
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Комментарии
В мире , РИА Новости , Греция , США
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