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Молдавия с 15 июня возобновляет регулярное авиасообщение 

Прайм и ещё 1 59 минут назад
Молдавия возобновляет регулярное авиасообщение
Фото: РИА Новости
Молдавия с 15 июня возобновляет регулярные пассажирские и чартерные авиарейсы, об этом сообщила в среду пресс-служба Органа гражданской авиации республики.
"В соответствии с решением Чрезвычайной комиссии по общественному здравоохранению от 14 июня 2020 года принято решение возобновить, начиная с 15 июня 2020 года, регулярные пассажирские рейсы и регулярные пассажирские чартеры в строгом соответствии с мерами по предотвращению распространения инфекции COVID-19", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Органа гражданской авиации Молдавии.
Власти Молдавии с 16 мая ввели на 30 дней чрезвычайное положение в области здравоохранения. Ранее республика приостановила авиасообщение со всеми странами. Запрещены массовые культурные мероприятия, отменены занятия в учебных заведениях. Жители страны обязаны носить маски в общественном транспорте и закрытых общественных местах.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,1 миллиона случаев заражения, свыше 376 тысяч человек скончались.
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В мире , ВОЗ , Молдова
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