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Молния разорвала самый большой флаг США 

Газета.Ru и ещё 5 54 минуты назад
Молния разорвала самый большой флаг США
Фото: EPA/ИТАР-ТАСС
Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США в штате Висконсин. Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии, передает сайт News.ru.
Стяг развевался на высоте порядка 30 метров неподалёку от водопадов Шейбоган в память о погибших на службе в армии жителях округа. Он стал жертвой сильнейших гроз, которые обрушились на несколько американских штатов в последние дни.
В результате стихии без света остались 30 тыс. домов. Видео последствий грозы позже было опубликовано в Сети.
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В мире , США , Висконсин
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