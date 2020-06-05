Молния разорвала самый большой флаг США 

Удар молнии разорвал напополам самый большой флаг США штате Висконсин . Флаг размером 21 на 42,6 м весом 154 кг не выдержал напора стихии, передает сайт News.ru.

Стяг развевался на высоте порядка 30 метров неподалёку от водопадов Шейбоган в память о погибших на службе в армии жителях округа. Он стал жертвой сильнейших гроз, которые обрушились на несколько американских штатов в последние дни.

В результате стихии без света остались 30 тыс. домов. Видео последствий грозы позже было опубликовано в Сети.