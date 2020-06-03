Протесты из США перекинулись в Европу

Убийство полицейскими Джорджа Флойда получило широкий резонанс не только в Соединенных Штатах Америки . Эта новость облетела весь земной шар, и вызвала реакцию не только в США. Множество выступлений, уличных митингов и других акций в поддержку протестующих Америки прошли в Европе. «МК» разбирался, чего требуют европейцы и зачем они вышли на улицы, несмотря на просьбы правительств.

Демонстранты вышли на улицы французских городов — их лозунги похожи на те, что использует протестное движение в США: «Black Lives Matter» (Жизни черонокожих имеют значение) и «Я не могу дышать»,

Но во Франции есть «свой Джордж Флойд» — погибший три года назад при задержании полицией Адам Траоре

На днях были опубликованы два разных медицинских отчета о причине смерти Траоре.

И вкупе с протестами по ту сторону Атлантики это стало поводом для демонстраций во Франции, невзирая на запрет со стороны полиции, сославшейся на то, что из-за коронавируса не разрешены собрания более 10 человек.

Как и в США, во Франции манифестация кое-где переросла в столкновения с силами правопорядка. В полицию полетели камни, в ответ были применены резиновые пули. Запылали мусорные баки, из велосипедов и скутеров протестующие начали возводить на улицах баррикады.

После спора по поводу проверки документов 24-летний Траоре был задержан в доме, где он прятался после того, как в 2016 году после того, как за ним погнались полицейские. Поймав беглеца, трое сотрудников полиции навалились на него весом своих тел. Молодой человек потерял сознание и умер в соседнем полицейском участке. Когда приехала «скорая», на нем все еще были надеты наручники.

В пятницу французские медицинские эксперты заявили, что Траоре умер не от «позиционного удушья», исключив действия полицейских, прижавших его к земле как причину его смерти. Вместо этого эксперты утеврждают, что молодой человек умер от сердечной недостаточности, возможно, вызванной основными состояниями здоровья в контексте «интенсивного стресса» и физических нагрузок, а также присутствия тетрагидроканнабинола — активного ингредиента каннабиса — в его организме.

Эти выводы противоречат предыдущему медицинскому отчету, в котором говорилось, что Адам умер от удушья. Тем не менее, появилось еще одно заключение, в котором утверждается, что смерть Траоре была вызвана техникой задержания, использованной полицейскими…

Многотысячная демонстрация на днях прошла и в Лондоне. Там люди собрались, чтобы почтить память Джорджа Флойда. Шествие началось у Трафальгарской площади и закончилось около здания американского посольства в Великобритании. К зданию несли цветы в память о погибшем, а также оставляли там гневные баннеры, которые были посвящены произволу полиции.

«Это выражение нашей солидарности с людьми в Америке, которые страдают прямо сейчас. Мы слишком далеко, и не модем поехать туда и помочь им, но это показатель того, что мы их поддерживаем. Мы с вами и мы чувствуем вашу боль» — сказала журналистам 18-летняя участница протестов в Лондоне Пейдж Аджархор.

Ее позицию разделяет темнокожий Киран Блэкмен: «Белые люди не понимают, что если ты черный, то твоя жизнь всегда под угрозой. Мы сражаемся за равноправие, но его нет. Черных людей убивают по всему миру, не только в Америке. И мы просто хотим, чтобы нас услышали».

В отличие от большинства протестов в Америке, акция в Лондоне была сравнительно мирной. За все время митинга было задержано только 5 человек: 3 из них нарушили карантинный режим и их присутствие на шествии создавало угрозы для здоровья других, еще двое попытались напасть на полицейских, но были схвачены и обезврежены.

Одними лишь акциями в Лондоне дело не ограничилось. Еще один крупный митинг состоялся в Берлине. Там тоже собрались тысячи людей, возмущенных жестокостью американской полиции. Протестующие прошли от Бранденбургских ворот до местного здания американского посольства. Несколько тысяч возмущенных людей окружили посольство и начали скандировать «Жизни чернокожих имеют значение».

Кроме того, в Германии почтили память Джорджа Флойда и другими способами. Например, в знаменитом берлинском Мауэрпарке появилось граффити, посвященное погибшему. Также футболисты, играющие в Бундеслиге, отдали дань памяти Флойду. После забитого гола нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам встал на одно колено — этот жест давно используется протестующими как молчаливый протест против несправедливости к афроамериканцам. Подобным образом отметил забитый мяч, и игрок дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо — он показал зрителям футболку, на которой было написано «Справедливость для Джорджа Флойда».

Не обошли протесты стороной даже итальянский Милан, который лишь только начинает оправляться от эпидемии коронавируса. Там люди тоже вышли на митинг, который проходил также напротив представительства Соединенных Штатов в Милане.

В отличие от двух других случаев, митинг был сравнительно малочисленным, кроме того, все участник протестов были в масках — в столице Ломбардии действуют жесткие правила, направленные на преодоление эпидемии. Тем не менее, даже просьба не собираться крупными компаниями от местных властей не остановила протестующих. Они требуют «перестать убивать чернокожих людей» и «справедливый суд над убийцами Джорджа ». В конце акции протеста в Милане протестующие сели посреди улицы и стали изображать удушение. Их основной посыл заключался в том, что все люди могут оказаться в ситуации Джорджа Флойда и к этому надо привлечь максимальное внимание.