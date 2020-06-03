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Лукашенко отправил правительство в отставку 

Вероника Полынина 22 минуты назад
Лукашенко отправил правительство в отставку
Фото: РИА Новости
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправил правительство в отставку, сообщает «БелТа».
Отставка правительства была анонсирована в конце мая в связи с тем, что Лукашенко летом собирается баллотироваться на пост президента.
Лукашенко рассказал о революции в Белоруссии
Ранее в среду Лукашенко провел совещание с чиновниками по составу нового кабмина. Глава государства заявил, что не считает нужным радикально менять кадровый состав в новом правительстве.
Как сообщал «Рамблер», 8 мая на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания Белоруссии была назначена дата президентских выборов. Голосование состоится 9 августа 2020 года.
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