Лукашенко отправил правительство в отставку 

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Отставка правительства была анонсирована в конце мая в связи с тем, что Лукашенко летом собирается баллотироваться на пост президента.

Ранее в среду Лукашенко провел совещание с чиновниками по составу нового кабмина. Глава государства заявил, что не считает нужным радикально менять кадровый состав в новом правительстве.

Как сообщал «Рамблер», 8 мая на внеочередном заседании Палаты представителей Национального собрания Белоруссии была назначена дата президентских выборов. Голосование состоится 9 августа 2020 года.