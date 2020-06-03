Трамп опроверг уход в бункер во время погромов 

Президент США Дональд Трамп заявил, что он не прятался в бункере во время погромов в Вашингтоне, а также не приказывал разгонять протестующих перед Белым домом.

«Меня там не было. Я спустился в дневное время, и это было в основном для инспекции. Днем проблемы не было… И это было очень-очень ненадолго. Фейковые новости все выставляют в плохом свете, что бы вы ни сделали», — передает слова Трампа РИА «Новости».

Он подчеркнул, что доволен ситуацией в Вашингтоне, так как во вторник там не повторились беспорядки на фоне ввода в город сотен солдат Национальной гвардии и сотрудников полиции. Трамп заявил, что именно так нужно действовать в случае беспорядков.

В понедельник сообщалось, что сотрудники секретной службы США в разгар беспорядков у Белого дома в ночь на субботу увели Трампа в подземный бункер в центре Вашингтона.

Протесты и беспорядки в США начались после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицейскими. В ряде американских городов начались беспорядки, был введен комендантский час. Трамп также решил направить дополнительные силы на подавление беспорядков, кроме того, он поручал организовать пролет военной техники над Вашингтоном для «демонстрации силы» на фоне протестов.