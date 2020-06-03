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На акции протеста в Нью-Йорке объявился человек-паук 

Lenta.ru 59 минут назад
В Нью-Йорке на акции протеста против полицейского произвола появился мужчина в костюме Человека-паука. Он присоединился к толпе, проходившей через Манхэттенский мост во вторник вечером, 2 июня, пишет New York Post.
На кадрах демонстранты радостно приветствуют человека, одетого в обтягивающий костюм супергероя, который вскарабкался на нижнюю часть моста. Сидя на выступе, человек-паук поприветствовал присутствующих. «Вы связываетесь с одним из нас, вы связываетесь со всеми нами», — крикнул кто-то из толпы, цитируя строчку из фильма «Человек-паук» 2002 года.
Однако были и противники супергероя, которые заявили, что данным жестом он поддерживает всеобщие беспорядки.
Человек-паук появился, когда тысячи людей не могли попасть на Манхэттен из-за усиленного патрулирования полиции на мосту.
В десятках городов США уже несколько дней проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины Джорджа Флойда в результате грубого ареста. В некоторых случаях демонстрации сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке введен комендантский час.
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В мире , Видео , Нью-Йорк
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