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США запретит авиакомпаниям Китая летать в страну 

РИА Новости Крым и ещё 7 20 минут назад
США объявили войну китайским авиакомпаниям
Фото: Reuters
С 16 июня по решению Вашингтона в США перестанут летать китайские авиаперевозчики. Об этом пишут "Известия", ссылаясь на источники агентства Reuters.
В администрации президента США Дональда Трампа сообщили агентству, что полеты запретят в качестве ответных мер, так как в КНР отказываются возобновлять полеты американский авиакомпаний в страну. Вместе с тем, дата запрета на полеты китайский компаний может быть изменена.
Официальных комментариев в Белом доме пока не дают.
После ухудшения эпидемиологической обстановки в США отношения между странами резко охладились. Президент США Дональд Трамп и другие чиновники заподозрили власти КНР в сокрытии масштаба эпидемии коронавируса в стране, что привело к быстрому распространения инфекции в других странах. Тогда США заявили о намерении провести расследование и проверить версию, согласно которой вирус искусственно создали в лаборатории Уханя, который стал очагом заражения. Также Трамп заявлял в беседе с журналистами, что Вашингтон мог бы полностью разворвать отношения с Китаем.
В середине мая городские власти китайского Уханя признались, что сначала скрыли реальные масштабы вспышки заболевания, так как реальная ситуация была значительно хуже официальных сводок. Однако старший медицинский советник правительства КНР Чжун Наньшань отметил, что реальная информация скрывались только на начальном этапе распространения инфекции.
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Комментарии
В мире , Конфликты , США , Дональд Трамп , Администрация США , газета "Известия" , Reuters , Китай
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