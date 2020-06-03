Европу предупредили об угрозе новой эпидемии

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Европейским странам грозит массовая вспышка кори, если они не возобновят плановую вакцинацию, остановленную из-за пандемии коронавируса.

Об этом РИА Новости рассказала региональный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) по Европе и Центральной Азии Афшан Хан. По её словам, пандемия не вызвала сбоев в поставках вакцин и у европейских стран достаточно запасов для возобновления прививочной кампании.

Если охват иммунизацией в 95% не будет достигнут и поддержан в каждой группе населения, то мы не сможем предотвратить распространение болезней, предупреждаемых с помощью вакцин. В Европе главной проблемой станет корь, потому что это риск, с которым мы сталкивались в прошлом, — отметила Хан.

Ранее представители ВОЗ и ЮНИСЕФ заявили, что более половины из 129 стран, по которым имелись данные, сообщили о частичной или полной приостановке работы служб вакцинации в марте и апреле 2020 года. В 27 государствах прекратили вакцинировать от кори, в 38 — от полиомиелита. Эта ситуация стала беспрецедентной со времени создания расширенных программ по иммунизации в 1970-х годах.

Как ранее писал NEWS.ru, пандемия коронавируса привела к тому, что около 80 млн детей в возрасте до 1 года во всём мире не получили необходимых прививок.