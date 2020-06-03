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Трамп захотел ядерного пакта с Россией 

Lenta.ru 2 часа назад
Трамп захотел ядерного пакта с Россией
Фото: Reuters
Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет ядерного пакта с Россией. Его слова передает РИА Новости.
«Я хочу ядерного пакта, потому что эта самая большая в мире проблема», — сказал Трамп.
В августе 2019-го американский лидер отмечал, что обсуждал новое потенциальное ядерное соглашение с Россией и Китаем. По его словам, президент России Владимир Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США. Он говорил, что обе страны избавляются от «некоторых ракет», и Китай также должен быть вовлечен в этот процесс.
Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.
Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.
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Комментарии
В мире , Дмитрий Медведев , Барак Обама , Дональд Трамп , Владимир Путин , РИА Новости , Китай , США
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