Трамп захотел ядерного пакта с Россией 

«Я хочу ядерного пакта, потому что эта самая большая в мире проблема», — сказал Трамп.

В августе 2019-го американский лидер отмечал, что обсуждал новое потенциальное ядерное соглашение с Россией и Китаем . По его словам, президент России Владимир Путин хотел бы достичь нового соглашения об ограничении ядерных арсеналов России и США. Он говорил, что обе страны избавляются от «некоторых ракет», и Китай также должен быть вовлечен в этот процесс.

Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым Бараком Обамой . Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) официально прекратилось 2 августа. США заявили, что вышли из соглашения из-за его нарушений Россией. Москва при этом неоднократно указывала, что действует в рамках договоренностей. Договор не разрешал сторонам иметь на вооружении баллистические и крылатые ракеты наземного базирования с дальностью от 500 до 5,5 тысячи километров.