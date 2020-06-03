Трамп рассказал о завоевавшем его доверие Путине 

Президент США Дональд Трамп рассказал, как российскому лидеру Владимиру Путину удалось завоевать его доверие и получить приглашение в G7. Об этом в среду, 3 июня, он заявил в беседе с Fox News Radio, передает РИА Новости.

Трамп напомнил о помощи Путина с нефтяной индустрией, что в результате оказалось выгодно и для России . По словам американского президента, благодаря поддержке Москвы удалось «поднять отрасль» и спасти миллионы рабочих мест в Техасе, Северной Дакоте, Оклахоме. В указанных местах производство теперь стало стабильным.

Президент США также заявил, что возвращения России в формат «Большой семерки» требует здравый смысл, поскольку это облегчит решение многих проблем.

В конце мая американский лидер объявил о решении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию. Его инициативу не поддержал Европейский союз . Глава дипломатии Жозеп Боррель заявил, что США, несмотря на свое председательство в группе, не имеют прерогативы раздавать приглашения.

Совете Федерации России , комментируя слова Трампа, отметили, что вопрос о возвращении России в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы. При этом в Совфеде выразили сомнение в единодушии ее членов по данному вопросу.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.