Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7

Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что это облегчит решение многих проблем, передает ТАСС.
Трамп ранее отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия России в саммите, Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.
Трамп уже сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.