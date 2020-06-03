Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7

Он отметил, что это облегчит решение многих проблем, передает ТАСС.

Трамп ранее отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия России в саммите, Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.