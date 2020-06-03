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Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7 «здравым смыслом» 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 41 минуту назад
Трамп объяснил необходимость присутствия России в G7
Фото: Reuters
Присутствия России на саммите G7 требует здравый смысл, заявил президент США Дональд Трамп.
Он отметил, что это облегчит решение многих проблем, передает ТАСС.
Трамп ранее отложил саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, при этом заявив о намерении пригласить на него лидеров России, Южной Кореи, Австралии и Индии. В Великобритании и Канаде выступили против участия России в саммите, Франция и Германия призвали решать этот вопрос вместе.
Трамп уже сообщил российскому лидеру Владимиру Путину о намерении провести саммит G7 в таком формате.
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В мире , Политика , США , Дональд Трамп , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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