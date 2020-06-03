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Reuters: США планируют запретить полеты китайских авиакомпаний в страну с 16 июня 

ТАСС 1 час назад
США захотели запретить полеты китайских авиакомпаний
Фото: Reuters
Администрация президента США Дональда Трампа намерена запретить китайским авиакомпаниям осуществлять пассажирские авиаперевозки в Соединенные Штаты. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.
По его данным, запрет вступит в силу с 16 июня, но эта дата может быть изменена. Ожидается, что официально о решении американских властей будет объявлено позднее 3 июня.
22 мая Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай.
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В мире , США , Дональд Трамп , Администрация США , Reuters
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