США захотели запретить полеты китайских авиакомпаний

По его данным, запрет вступит в силу с 16 июня, но эта дата может быть изменена. Ожидается, что официально о решении американских властей будет объявлено позднее 3 июня.

22 мая Министерство транспорта США обвинило китайские власти в создании препятствий для совершения американскими авиакомпаниями полетов в Китай.