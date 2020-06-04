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Die Tageszeitung (Германия): разлив дизельного топлива угрожает Арктике 

ИноСМИ и ещё 40 49 минут назад
В Сибири объявлено чрезвычайное положение
Фото: © Пресс-служба "Норникеля"
В связи с широкомасштабным загрязнением одной из рек, возникшим в результате аварии на местной теплоэлектростанции, власти сибирского города Норильска объявили чрезвычайную ситуацию.
Как сообщает прокуратура Красноярского края, через пробоину в резервном хранилище топлива для генераторов в реку Амбарная вытекло 20 тысяч литров дизеля. Заведено уголовное дело. Речь идет о загрязнении почвы.
На опубликованных Фондом дикой природы (WWF) спутниковых съемках, а также на видеокадрах, появившихся в социальных сетях, четко видно загрязнение реки Амбарная нефтепродуктами. Река впадает в Карское море, одно из окраинных морей Северного Ледовитого океана. Чтобы предотвратить распространения загрязнения в Арктике, к работам подключились эксперты российских Военно-морских сил.
Норильск известен своим никелевым комбинатом. Этот город со 174 тысячами жителей считается самым северным городом мира. Он полностью стоит на вечной мерзлоте, которой во многих регионах угрожает таяние, вызванное изменениями климата.
Территория принадлежит российскому горно-металлургическому концерну «Норникель». Там исходят из того, что резервуар сместился с основания из-за подтаявшего грунта в результате проседания свай. Сваи держали резервуар «без проблем в течение 30 лет», заявили в концерне.
Шеф «Норникеля» Сергей Липин сообщил, что моряки выставили на обоих притоках реки боновые заграждения, чтобы предотвратить распространение нефтепродуктов вниз по течению реки. Десятки рабочих уже вычерпали около 500 кубометров загрязненной воды. Работы по очистке местности продолжаются. По данным Росприроднадзора, грунтовые воды не заражены.
Не первая катастрофа у «Норникеля»
Как говорит Алексей Книжников из российского отделения Фонда дикой природы, принимаются правильные меры, но это не значит, что в море не попадут токсичные вещества. «К сожалению, самые ядовитые элементы дизельного топлива, такие ароматические углеводороды, как бензол, толуол и ксилол, растворяются в воде и поэтому не могут быть задержаны бонами». Книжников согласен с другими экспертами-экологами: необходим тщательный мониторинг речной воды вплоть до арктических защитных зон.
Четыре года назад на одном из предприятий «Норникеля» также произошла авария с разливом нефтепродуктов, в результате которой другая река в регионе подверглась масштабному загрязнению. Тогда концерн был оштрафован на сумму, соответствующую в пересчете одной тысяче евро.
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В мире , Статьи , Алексей Книжников , Норникель , Норильск
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