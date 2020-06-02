Миллиардер подал в суд на США за «200 лет рабства»

Американский бизнесмен африканского происхождения, миллиардер Роберт Джонсон потребовал от властей США компенсацию за многолетнее рабство и унижение, пережитое чернокожими жителями Соединённых Штатов. Двести лет страданий Джонсон оценил в $14 трлн.

О намерении добиваться компенсации от властей Джонсон заявил 1 июня, комментируя волну протестов, прокатившуюся по Штатам после убийства полицейскими чернокожего Джорджа Флойда. Основным поводом для массовых бунтов стала жестокость полиции. Однако Джонсон решил воспользоваться шумихой, чтобы обратить внимание на несправедливое, по его мнению, распределение богатства в США.

«Пришло время играть по-крупному, чтобы не дать Америке разделиться на два отдельных и неравных общества», — заявил Джонсон в эфире передачи «Squawk Box». — «Передача богатства — это то, о чём нужно думать. Из-за отсутствия денег афроамериканцы имеют меньший доступ к образованию, которое в свою очередь является основной движущей силой накопления доходов и богатства», — объяснил он свою позицию.

По мнению медиамагната, правительство США должно выплатить своим чернокожим гражданам $14 трлн, которые пойдут на развитие «черного бизнеса», спонсирование образования и уменьшение расового неравенства. В конечном итоге это должно простимулировать экономику, уверен Джонсон.

Роберт Джонсон — основатель кабельного телеканала Black Entertainment Television (BET) и первый чернокожий миллиардер в США. Своё состояние он получил после продажи корпорации Viacom в 2001 году. После этого Джонсон основал инвестиционную компанию RLJ Corps, но больших прибылей не добился. Сейчас он не входит в список миллиардеров Forbes, но остаётся одним из влиятельных борцов за права чернокожих граждан США.

«Прошло более 200 лет рабства, и за него по-прежнему не выплатили никаких компенсаций», — возмутился Джонсон. По его мнению, признание белыми американцами нанесённого чернокожим ущерба и репарации будут наиболее позитивным исходом. Свой запрос на репарации Джонсон опубликовал на собственном сайте ещё в конце 2019 года. «Я не новичок в этих делах. Я не выступаю за более бюрократические программы, которые не работают и не выполняются. Я говорю о деньгах. Мы общество, основанное на богатстве, это капитализм».

Богатые больше не в безопасности

Нынешнее масштабное движение за права чёрных началось с трагедии: 25 мая полицейские задержали чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда за мелкое правонарушение. Он отказался садиться в полицейскую машину, говоря, что у него клаустрофобия. Флойд упал перед дверью в машину, что полицейский Дерек Шовин расценил как попытку сбежать и навалился на задержанного сверху, придавив коленом шею, чтобы успокоить. В таком положении Флойд провёл 8 минут прежде, чем потерял сознание. Всё это время он жаловался, что не может дышать, однако полицейские проигнорировали его слова. 46-летний мужчина вскоре скончался в больнице, не приходя в сознание. А уже на следующий день на улицы вышли люди.

Протесты и беспорядки, начавшиеся в Миннесоте во вторник 26 мая, достигли апогея к последним майским выходным, когда толпа подошла почти к Белому Дому. По данным американских СМИ, это вынудило президента Дональда Трампа с семьёй спуститься в бункер. Демонстрация против жестокости полиции и унижения чёрных жителей США охватила уже более 140 американских городов.

В 21 штат ввели Национальную гвардию, но столкновения с военными только подлили масла в огонь протеста. В большинстве штатов в связи с беспорядками ввели комендантский час, так что после 20:00 мирные демонстрации перерастают в массовые уличные беспорядки и драки с полицейскими. Хулиганы быстро почувствовали свою безнаказанность и начали грабить магазины, бить витрины и поджигать административные здания и автомобили. При этом на уличных граффити всё чаще можно увидеть угрозы богатым: Rich are not safe anymore («Богатые больше не в безопасности»).

В США не исключают, что протесты могут быть не стихийными, а организованными. В числе потенциальных подстрекателей называю антифашистское движение, политических оппонентов Трампа и даже Россию. Впрочем, аналитики склоняются к тому, что отдельные организаторы не смогли бы запустить столь массовое движение.