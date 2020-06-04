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Байден ушел в отрыв от Трампа 

Lenta.ru и ещё 1 30 минут назад
Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден в ходе предвыборной гонки увеличил отрыв от действующего главы государства, республиканца Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют данные опроса Университета Монмута, пишет The Hill.
По состоянию на 3 июня, за Байдена готовы отдать голоса 52 процента респондентов, за нынешнего президента — на 11 процентов меньше. За месяц Байден упрочил свои позиции на 2 процента. Уточняется, то опрос проводился в дни, когда на рейтинг Трампа влияла не столько эпидемия коронавируса, сколько охватившие всю страну массовые беспорядки, вспыхнувшие после того, как полицейские задушили во время ареста чернокожего мужчину Джорджа Флойда.
При этом в так называемых «колеблющихся» штатах кандидаты идут практически вровень. Например, в Аризоне Трамп опережает Байдена на 1 процент, а в Северной Каролине — наоборот.
Выборы в США намечены на 3 ноября 2020 года. В мае сообщалось, что Трамп уже символически «похоронил» Байдена. На своей странице в Facebook он выложил видео с танцующими носильщиками гробов из Ганы, которые «похоронили» президентство наиболее вероятного кандидата от Демократической партии США Джо Байдена. На гробу написано «президент Байден».
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Комментарии 1
В мире , Видео , США , Джозеф Байден , Дональд Трамп , Демократическая партия США
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